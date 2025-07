Quando finisce Innocence: tutto sulla nuova dizi turca di Canale 4: quando in onda quante puntate sono

Debutta oggi la nuova dizi turca Innocence, l’ultima arrivata in casa Mediaset. La serie tv andrà in onda ogni weekend, sabato e domenica, a partire dalle 14.30 su Canale5. La trama ruota attorno alla 19enne Ela, innamorata del suo datore di lavoro Ilker che sta per sposarsi. La madre Bahar tenterà in tutti i modi di allontanare la figlia dall’uomo ma ogni tentativo si rivelerà inutile ed il rapporto complesso con Ilker si trasformerà in un incubo quando Ela verrà ritrovata priva di sensi in mezzo alla strada.

Quando finisce Innocence? La nuova dizi turca che terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutta l’estate è composta da 13 puntate della durata di circa due ore ciascuno. L’adattamento italiano, tuttavia, ha suddiviso le puntate in due episodi da circa 60 minuti l’uno per un totale di 26 se la programmazione non subirà variazioni la soap prodotta in Turchia dovrebbe andare in onda fino ad ottobre ma non è escluso che nelle prossime settimane subisca delle variazioni e dei cambiamenti di palinsesto.

Come finisce Innocence: anticipazioni e trama della nuova soap turca: Bahar pronta a tutto per la figlia Ela

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni Innocence si scopre che al centro delle trame ci sarà non solo l’amore controverso tra Ela e Ilker ma anche la forza e il coraggio di Bahar Yuksel che sarà determinata e pronta a tutto pur di proteggere la figlia da questa relazione e dalle manipolazioni dell’uomo che in realtà è fidanzato da anni con l’influencer Irem che è pronto a sposare nonostante faccia credere alla 19enne che loro relazione sia finita e conclusa e lui stia con lei solo perché malata.

Come finisce Innocence? Nel corso delle puntate Ilker si dimostrerà sempre più essere una persona astuta e narcisista, capace di manipolare chiunque incontri, determinata a proteggere sua figlia da questa attrazione pericolosa, Bahar cercherà di fermarla prima che sia troppo tardi. Tuttavia, questo legame proibito darà inizio a una serie di eventi drammatici e complessi che segneranno profondamente la famiglia Yuksel e attirando l’attenzione dei media su una vicenda molto seria.

Come vedere in tv e in diretta streaming Innocence

Rivelate a grandi linee tutte le anticipazioni più importanti non resta che rivelare come vedere in tv e in diretta streaming Innocence. La nuova dizi turca andrà in onda tutti i weekend sia il sabato che la domenica con un episodio. Più precisamente il sabato a partire dalle 14.20 e la domenica dalle 14.30 è possibile seguire le puntate in streaming sul sito Mediaset Infinity e recuperarle ogni volta che lo si desidera dopo la messa in onda. Per quanto riguarda, infine, il cast di Innocence ritroviamo Serkay Tütüncü, che interpreta Ilker mentre İlayda Alişan è Ela, la giovane protagonista. A vestire i panni della madre Bahar, invece, è l’attrice Deniz Çakır.