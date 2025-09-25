Quando e come finisce La ricetta della felicità? Anticipazioni e quante puntate sono: Marta cambia vita grazie all'incontro con Susanna

Quando e come finisce La ricetta della felicità: anticipazioni, quante puntate sono e trama

Parte questa sera, giovedì 25 settembre 2025 la nuova fiction di Rai 1 La ricetta della felicità, si tratta di una storia di rinascita, di conquista e di solidarietà femminile. Protagonista della nuova serie tv è Cristiana Capotondi che interpreta Marta Rampini una donna indipendente con un splendida famiglia che vede crollare tutte le sue certezze quando il marito Enrico (Flavio Parenti) sparisce dopo l’accusa di riciclaggio. Le anticipazioni La ricetta della felicità vede al centro delle trame anche altri personaggi e quasi tutte femminili dalla figlia Greta, interpretata da Nicky Passarella a Susanna (Lucia Mascino) che gestisce La Rotonda, una struttura a metà tra officina, piadineria e pensione, e da lì avrà inizio la sua nuova vita.

Quando e come finisce La ricetta della felicità? Partiamo con il dire che la nuova fiction di Rai1, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto per nulla improbabili considerando gli stravolgimenti delle palinsesto, è composta da otto episodi che andranno in onda per quattro puntata tutte il giovedì in prima serata subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il calendario dunque al momento prevede la prima puntata oggi, la prossima il 2 ottobre e le ultime due il 9 e il 16 ottobre 2025. Menzione speciale merita anche il cast de La ricetta delle felicità che accanto ai nomi già citati vede attori molto amati e apprezzati dal pubblico come Valeria Fabrizi che interpreta Rosa la suocera di Marta, Andrea Roncato ed Eugenio Franceschini, fratello di Susanna che si innamora di Marta… Come finisce La ricetta della felicità? Tra colpi di scena e momenti di leggerezza la protagonista troverà il coraggio di cambiare vita anche e soprattutto grazie all’amicizia con Susanna.



Anticipazioni La ricetta della felicità, 1a puntata del 25 settembre 2025

Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni La ricetta della felicità della 1a puntata in onda oggi, giovedì 25 settembre 2025, gli spoiler svelano che la vita della milanese Marta, che in apparenza ha tutto una famiglia solida e unita formata da un marito e una figlia viene sconvolta dalla scomparsa del marito che si scoprirà ricercato dalla polizia con l’accusa di riciclaggio: amici e conoscenti le voltano le spalle e si ritrova completamente al verde. Per scoprire la verità Marta, Greta e la suocera Rosa partono per Marina di Romagna, con la determinazione di chi non ha nulla da perdere. Sarà l’incontro fortuito con la romagnola Susanna ha stravolgere in meglio le loro vite. Le due famiglie sono diversissime tra di loro ma proprio per questo troveranno un’alchimia fantastica. L’appuntamento con La ricetta della felicità è per questa sera, 25 settembre 2025, la fiction di Rai1 si scontrerà con La notte nel cuore, dizi turca di successo di Canale 5 che per l’occasione questa settimana raddoppia.