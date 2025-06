Quando e come finisce Tradimento, svelata la data dell'ultima puntata: anticipazioni sulle puntate finali: chi è il vero figlio di Guzide e Tarik

Quando finisce Tradimento anticipazioni, c’è la data ufficiale dell’ultima puntata: domenica 29 giugno

Dopo le indiscrezioni e i rumor dei giorni scorsi Mediaset nelle scorse ore ha fatto la sua scelta e l’ha resa nota: Tradimento si ferma. La dizi turca con protagonisti Guzide, Oylum, Tolga, Tarik, Yesim, Ipek e tutti gli altri protagonisti è pronta ad andare in pausa, si tratta però solo di uno stop momentaneo perché tornerà in onda a settembre. E dunque quando finisce Tradimento? Quando andrà in onda l’ultima puntata prima delle vacanze estive? Come riportano molti siti tra cui Bubinoblog l’ultima puntata di Tradimento andrà in onda domenica 29 giugno 2025 sempre dalle 15.30 circa fino alle 16.30.

L’ultima puntata della soap andrà in onda domenica 29 giugno 2025 per poi tornare a settembre anche se non ancora non c’è una data precisa. Nel frattempo è già stato reso noto il palinsesto estivo di Canale5. A partire dal 30 giugno 2025 dal lunedì al venerdì nel daytime andrà in onda la nuova dizi turca Forbidden Fruit (qui tutte le anticipazioni sulla trama, cast e location) sempre a partire dalle 14.10. Per quanto riguarda, invece, la prima serata del venerdì Tradimento verrà sostituita da La forza della donna, altra soap proveniente dalla Turchia. Non è chiaro, infine, cosa andrà in onda nel weekend al posto della soap con protagonista Guzide. Svelato quando finisce Tradimento non resta che rivelare come finisce e cosa svelano le anticipazioni Tradimento sulle ultime puntate.

Come finisce Tradimento, anticipazioni ultime puntata dal 22-29 giugno 2025: Guzide scopre chi è il suo vero figlio

E dalle anticipazioni Tradimento sulle ultime puntate in onda dal 22 al 29 giugno 2025 si scopre che negli ultimi episodi non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti spiazzanti. Innanzitutto tutti saranno in ansia per Ipek, Sezai sarà sempre più disperato per la sorte della figlia, mentre Yesim prenderà l’iniziativa e la cercherà nella stessa località dove è stata ritrovata la sua auto. L’intuizione si rivelerà giusta perché troverà Ipek sana e salva, immediatamente Yesim avviserà Oltan che andrà a trovarla ma anziché riportarla a casa la lascerà li.

Nel frattempo verranno informati anche Guzide e Sezai e quest’ultimo sarà profondamente deluso dal comportamento della figlia e senza nemmeno ascoltarla e cercare di capire le sue motivazioni la caccerà via di casa. I colpi di scena non sono finiti qui, farà il suo ingresso una misteriosa donna, Kadriye, che chiederà aiuto proprio a Guzide per ritrovare il figlio che le è stato portato via ancora in fasce. E poi ancora mentre Selin verrà dimessa dall’ospedale, Kahraman finirà in terapia intensiva e sottoposto ad un’operazione per l’asportazione della milza. E non è tutto, finalmente si avrà l’esito del DNA che svelerà una verità sconvolgente: il figlio di Guzide e Tarik è Dundar. Ecco svelato come finisce Tradimento.