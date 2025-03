Quando è la festa del papà 2025? In questo sabato 8 marzo, giorno della festa della donna, probabilmente saranno in tanti a domandarsi quando si festeggeranno i nostri padri e la risposta è molto semplice: il 19 marzo. Fra esattamente 11 giorni, quindi, ricorrerà la festa del papà 2025, una giornata speciale dedicata a tutti i nostri padri, in cui solitamente si è soliti fare dei piccoli presenti da parte dei figli, o comunque un messaggio di auguri se non una piccola festa. Ma perchè la festa del papà 2025 si festeggia proprio il 19 marzo? Si starà domandando giustamente qualcuno: cerchiamo di capirlo.

La prima cosa da sapere è che la festa del papà è una festa “fissa”, nel senso che la data non cambia di anno in anno come ad esempio la festa della mamma o Pasqua. Ogni anno, il 19 marzo, ricorre questa giornata speciale e il perchè è molto semplice: quel giorno la Chiesa ricorda San Giuseppe, papà di Gesù e simbolo di tutti i padri per la fede cristiana.

QUANDO E’ LA FESTA DEL PAPÀ 2025: IL RICONOSCIMENTO DELLA CHIESA

Si è quindi scelto di legare la giornata dei papà a questa figura cattolica, paterna e decisamente positiva ed amorevole, un umile uomo di umili origini, un lavoratore indefesso che ha vissuto in povertà, e che è divenuto il padre di un profeta. Fin dal Medioevo questa figura è stata celebrata dai fedeli, ma è stato grazie a Papa Sisto IV che ha ottenuto il giusto riconoscimento.

Nel 1479, infatti, il Pontefice dell’epoca stabilì questa giornata, poi dal 1871, San Giuseppe è stato definito il protettore di tutti i padri di famiglia, e nel contempo anche il patrono della Chiesa Universale. Da allora si festeggia di fatto la festa del papà e fino ad una cinquantina di anni fa il 19 marzo era considerato un giorno festivo, di conseguenza non si lavorava. Precisamente fino al 1977, dopo di che, dall’anno successivo, si trasformò in un giorno feriale. Un vero peccato visto che sarebbe bello se si potesse passare questa giornata dedicata ai padri in famiglia o comunque a fianco dei propri figli.

QUANDO E’ LA FESTA DEL PAPÀ 2025 ALL’ESTERO

Ma in tutto il mondo si festeggia la festa del papà 2025 nella giornata del 19 marzo? La risposta è negativa, visto che ogni Paese ha la sua data. Senza andare troppo lontani, in Germania la festa del papà coincide con il giorno dell’Ascensione, il 25 maggio 2025, e viene considerato un giorno festivo. In un’altra nazione a noi vicina come la Francia, ma anche in Grecia, in Irlanda e nel Regno Unito, la festa del papà è invece la terza domenica di giugno, così come in molti e altre nazioni del nord Europa, del Sud America e dell’Asia.

Anche gli Stati Uniti celebrano i propri papà la terza domenica di giugno, giornata che venne riconosciuta ufficialmente solo nel 1972. La leggenda vuole che furono proprio gli stati a stelle e strisce a introdurre la festività del papà, precisamente grazie a Sonora Smart Dodd, una donna che decise di festeggiare il suo papà, un veterano di guerra, che aveva cresciuto da solo lei e i suoi cinque fratelli, dopo che la madre era morta dando alla luce l’ultimo figlio.

E fu così che il 19 giugno del 1910 venne celebrata per la prima volta la festa del papà oltre oceano: una giornata che nel giro di breve tempo prese piede un po’ ovunque negli Stati Uniti, fino ad arrivare appunto agli anni ’70 e alla sua certificazione. La cosa certa è che in tutto il mondo, al di là della data, la festa del papà è molto simile: biglietti di auguri, magari un piccolo presente, un omaggio social, e tante belle frasi. Ma solo in Italia abbiamo le zeppole.