Quando è la festa del papà?/ Date diverse in ogni Paese: in Italia si festeggia…

Festa del papà 2022, quando è la data in Italia?

Si avvicina la festa del papà, ricorrenza in cui si celebra una delle figure più importanti per ogni bambino: quella del padre. Punto di riferimento, figura spesso severa ma allo stesso tempo protettiva e divertente, i papà sono importantissimi nella vita dei bambini. La festa del papà è una ricorrenza che si celebra in varie aree del mondo ed è appunto dedicata al mondo della paternità e all’influenza sociale dei padri. Quando si festeggia la festa del papà? La data cambia da Paese a Paese, non è uguale in tutto il mondo. In Italia, sul calendario la data è fissata per il 19 marzo, giorno di San Giuseppe.

Proprio in onore di San Giuseppe, che ha avuto l’onere e l’onore di essere padre di Gesù, guidandolo nel percorso di vita fin dalla nascita, in Italia la festa del papà si festeggia in questa giornata Secondo un’antica tradizione, il culto di San Giuseppe, padre adottivo del Salvatore, si sviluppò fin dal V secolo in alcuni monasteri egiziani, dove fu scritta la Storia di Giuseppe il falegname: allora, la festa era fissata al 20 luglio. Il culto di questo santo si diffuse poi anche intorno alla “casa di Giuseppe” almeno dal VI secolo. Il culto decadde poi nel Medioevo.

Festa San Giuseppe, la Festa del papà: la nascita del culto

Da quando la festa di San Giuseppe si festeggia il 19 marzo, data in cui si celebra anche la Festa del papà? Per la prima volta, il culto del santo appare in calendario il 19 marzo nell’anno 800 in un martirologio gallicano scritto da Rheinau. La scelta di questa data è forse dovuta ad una confusione: essendo sei giorni prima della festa dell’Annunciazione, probabilmente è stato scambiato il santo con un altro di Antiochia chiamato Giuseppe o Giosippo, già celebrato il 19 marzo.

La data della festa del papà varia da Paese a Paese. In Italia, così come in altri Paesi di tradizione cattolica, la festa del papà viene festeggiata il giorno proprio il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo. Nei Paesi che seguono la tradizione anglosassone, ovvero in molti Stati dell’America, la festa si tiene la terza domenica di giugno. In altri Paesi ancora la data della festa del papà segue invece tradizioni locali. In Thailandia, ad esempio, coincide con il compleanno del defunto sovrano Rama IX, celebrato come padre della nazione. In Italia, i primi a celebrarla furono dei monaci benedettini nel 1030. La festa venne poi promossa dai Papi Sisto IV e Pio V, ed estesa a tutta la Chiesa nel 1621 da Gregorio XV.

