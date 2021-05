Quando è nato e quando è morto Gesù?/ Date e studi: non è stato crocifisso a 33 anni?

Quando è nato e quando è morto Gesù? Un quesito soltanto in apparenza agevole da risolvere, perché le date e le ricerche degli studiosi dicono altro rispetto a ciò che fino a oggi si sa: Gesù non è stato crocifisso nell’anno 33 e non spirò all’età di 33 anni. In particolare, l’ipotesi più accreditata per la crocifissione coincide con venerdì 7 aprile dell’anno 30. Se così fosse, Gesù quando morì avrebbe avuto 36 anni e non 33 come viene ripetutamente raccontato. No, nessun errore di calcolo: abbiamo detto 36 e non 30 perché anche la nascita di Gesù non coinciderebbe con l’anno 0 e proprio qui risiede il vero problema, visto che, sbagliando i calcoli sulla venuta al mondo, sono stati conseguentemente sbagliati quelli sulla dipartita.

Ad approfondire la questione sulle sue colonne è “Il Corriere della Sera”, che spiega come i quattro Vangeli non indichino alcuna data, ma si sa che il re di Giudea, Erode il Grande, morì nel 4 avanti Cristo. Ed è qui che sorge la prima controversia storica: Gesù non può essere venuto alla luce più tardi ed è dunque nato avanti Cristo, o meglio, avanti se stesso. Infatti, nel racconto di Matteo si dice che Erode, venuto a conoscenza della nascita di quel bambino per bocca dei Magi, ordinò lo sterminio di tutti i bambini dai due anni in giù.

GESÙ, QUANDO È NATO E QUANDO È MORTO?

Alla luce di tutte queste elucubrazioni, la maggior parte degli studiosi sostiene convintamente che Gesù sia nato attorno agli anni 6-7 avanti Cristo. La Chiesa, per giunta, secondo “Il Corriere della Sera” è consapevole dell’errore, come affermò Papa Giovanni Paolo II nel 1987: “Si ammette comunemente che il monaco Dionigi il Piccolo, quando nell’anno 533 propose di calcolare gli anni non dalla fondazione di Roma, ma dalla nascita di Gesù Cristo, sia caduto in errore. Fino a qualche tempo fa si riteneva che si trattasse di uno sbaglio di circa quattro anni, ma la questione è tutt’altro che risolta”. Se non ci sono certezze sulla nascita, ancor meno ve ne sono sulla morte: essendo stato crocifisso dopo i trent’anni, bisogna scoprire quando Pesach era di sabato e ci sono due opzioni, l’anno 30 e l’anno 33. Inizialmente si propendeva per quest’ultima data, ma, se Cristo è nato tra il 6 e il 7 avanti Cristo, avrebbe avuto quasi quarant’anni. Ecco dunque che la teoria dell’anno 30 sembra essere la migliore e la più credibile.

