Quando è nato Gesù Cristo?/ Gli storici rifiutano la data del 25 dicembre: tutte le ipotesi

Chiedersi quando è nato Gesù Cristo, peraltro il 25 di dicembre, potrebbe sembrare una domanda con una riposta scontata, ma che in realtà nasconde parecchie discussioni che da decenni si susseguono. Se da un lato, infatti, la natalità è fissata dalla Chiesa il 25 dicembre, dall’altro sono parecchi gli storici e gli studiosi che la rifiutano soprattutto per via di diverse incongruenze che emergono dalle Sacre Scritture.

NATALE A KHARKIV/ Mons. Honcharuk: solo Dio sazia il cuore, la guerra è il più grande tradimento della vita

Ma per capire quando è nato Gesù Cristo occorre fare, prima, un leggero passo indietro, a quando venne fissata la data del 25 dicembre, evento anche questo coperto da un certo alone di mistero. L’ipotesi più accreditata allo stato attuale delle ricerche storiche è che il giorno venne fissato in concomitanza con la festività del “Sole vittorioso”, diffusa tra i pagani Romani che celebravano la vittoria del Dio Sole sulle tenebre, e che poi fu Papa Giulio I nel 350 d.C. a canonizzare la ricorrenza. Similmente, dovendo decidere e definire quando è nato Gesù Cristo si scelse l’anno Zero ma che secondo fonti storiche accreditate non sarebbe verosimile.

LETTURE/ Il Manzoni di Pomilio, viaggio sofferto nel metodo dell'incarnazione

Quando è nato Gesù Cristo?

Ma quindi quando è nato Gesù Cristo? Seppur gli storici rifiutino la data del 25 dicembre dell’anno Zero, non vi è attualmente un’alternativa che si possa ritenere storicamente attendibile. Nessuno dei Vangeli, infatti, si concentra sulla storicità dell’evento, preferendo per ovvie ragioni la sua valenza teologica. Tuttavia, è certo che la nascita è avvenuta durante l’impero di Erode il Grande, il quale regnò dal 7 al 4 a.C.

Si può, dunque, ipotizzare che Gesù Cristo sia nato tra quegli anni. Sul 25 dicembre, invece, appare improbabile l’ipotesi che l’Imperatore Augusto istituì (come racconta il Vangelo) il censimento durante l’inverno, costringendo il suo popolo ad un lungo e faticoso viaggio. Similmente, è improbabile che la nascita, avvenuta da tradizione in una mangiatoia, si sia conclusa con successo nonostante l’ovvio freddo esterno, mentre a Betlemme nel periodo invernale non vi sono greggi di pecore, anche questi testimoniati nel Vangelo. Allo stato attuale nel rispondere a quando è nato Gesù Cristo, la maggior parte degli studiosi concorda che sia avvenuto tra il 6 e il 7 a.C. mentre sul giorno e il mese le ipotesi sono parecchie, ma nessuna verificabile in alcun modo.

NATALE 2023/ "Cosa è venuto a portarci Dio, se ci sembra di ricevere così poco?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA