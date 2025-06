Sospiro di sollievo per i fan di Stranger Things 5 che finalmente potranno assistere alla nuova stagione della serie distribuita e prodotta da Netflix in ben tre volumi. A novembre e dicembre 2025 potremmo quindi assistere alla finale scoprendo dunque cosa spetta ai protagonisti di una delle serie più amate di sempre nel mondo Netflix. Ma passiamo subito a scoprire in cosa consisterà e di cosa parleranno gli ultimi tre volumi di Stranger Things 5.

Per quanto riguarda i dettagli, si sa che ci saranno ben 8 episodi della serie, suddivisi in tre volumi. Quattro episodi verranno trasmessi su Netflix a partire da mercoledì 27 novembre 2025, rilasciati dalle 2 del mattino, mentre per gli altri dovremo aspettare ancora un mese. Venerdì 26 dicembre, infatti, uscirà il volume due con tre episodi fuori ancora alle 2 del mattino. Invece, il volume 3 racconterà la finale della storia horror anni’80 dove Millie Bobby Brown si farà rivedere dal pubblico in nuove vesti dopo tanto tempo.

Stranger Things 5, otto episodi come otto film

Come sappiamo la protagonista Undici, “Eleven” per gli amici americani, è stata considerata come uno dei personaggi più amati in assoluto della serie, nonchè punto di rottura tra quelli che sono stati i canoni estetici e non solo. Ritrovarla, sarà per i fan un grandissimo sollievo soprattutto dopo averla ‘persa’ per così tanto tempo. Dunque, il volume 3 di Stranger Things 5 con lei protagonista sarà in onda a partire da giovedì 1 gennaio 2026 e riserverà davvero tante sorprese.

Otto episodi, sì, che non saranno semplici episodi ma che dagli autori sono stati definiti addirittura come otto film che cattureranno l’anima e l’emotività del pubblico. Insomma, nulla che non ci si possa aspettare dal buon caro Netflix, che ormai da anni ci delizia con quelle che sono le vicende dei quattro amici, trovatisi per caso a vivere in un sottosopra che renderà loro la vita alquanto interessante. A rivelare i dettagli è anche Noah Schnapp che ha impersonificato Will Byers in tutta la serie. Il giovane attore ha spiegato che il finale della serie sarà emotivamente devastante.

La trama di Stranger Things 5

Siamo come sempre a Hawkins, città segnata da un sottosopra che divide i cittadini. Come sappiamo, queste ‘Fenditure’ sconvolgeranno i piani di tutti: i protagonisti infatti hanno l’obiettivo di sconfiggere Vecna dopo che il cattivo della serie ha terrorizzato tutti nella precedente stagione della serie. Il villain sa benissimo come fare a terrorizzare la cittadina, e di conseguenza avrà da dare filo da torcere al governo nelle sue missioni. Ma cosa può fare lo stato in questo caso? Non potrà far altro che porre la città sotto quarantena militare cercando in tutti i modi di andare a ‘beccare’ Undici costringendola di nuovo a fuggire e a non farsi vedere più.