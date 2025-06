Quando escono le tracce ufficiali Prima Prova Maturità 2025: ecco dove e quando verranno pubblicate, esame al via a breve

Quando escono le tracce ufficiali della Prima Prova Maturità 2025? E’ questo la domanda che probabilmente molti si staranno ponendo in queste ore, in vista appunto del via dell’esame di quinta superiore che scatterà oggi, mercoledì 18 giugno 2025. E’ infatti arrivato il giorno fatidico dell’esame di stato, e a partire dalle ore 8:30 saranno più di 500.000 gli studenti che si recheranno presso la sede della propria scuola, accomodandosi al banco e iniziando lo svolgimento di quello che una volta veniva chiamato semplicemente tema di italiano.

Ma torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto il pezzo: quando escono le tracce ufficiali della prima prova di questa maturità? E soprattutto, dove? Gli studenti maturandi le riceveranno in tempo reale, live, dopo essere entrati in classe alle ore 8:30. I docenti consegneranno loro il documento ufficiale arrivato direttamente dal ministero dell’istruzione, ponendo quindi fine al toto-tracce delle ultime ore.

TRACCE UFFICIALI PRIMA PROVA MATURITÀ 2025: LE PRIME FOTO…

Tutti gli altri dovranno invece attendere qualche minuto, generalmente mezz’ora, per scoprire quali saranno appunto le tracce ufficiali della prima prova. Di solito sui siti principali, come ad esempio l’agenzia di stampa italiana Ansa, ma anche sui social, a cominciare da X.com, inizieranno a comparire le foto alle tracce verso le ore 9:00, quindi 30 minuti dopo l’inizio dell’esame di maturità 2025, mentre sul sito ufficiale del ministero compariranno solo nel pomeriggio, dopo lo svolgimento del compito stesso.

Ricordiamo che per la Prima Prova Maturità di oggi gli studenti di classe quinta avranno a disposizione ben sei ore di tempo, quindi dalle ore 8:30 fino alle ore 14:30, di conseguenza la pubblicazione delle tracce potrebbe avvenire attorno alle ore 15:00, comunque nel primo pomeriggio (fate attenzione anche alla piattaforma Unica).

TRACCE UFFICIALI PRIMA PROVA MATURITÀ 2025: QUANTE SONO

La prima prova Maturità è uguale per tutte le scuole, quindi per tutti gli indirizzi, e varrà in totale 20 punti, che andranno a sommarsi poi alla seconda ed eventuale terza prova, oltre all’esame orale e ai crediti formativi guadagnati nel corso dei cinque anni. Scopriremo quindi a breve, indicativamente nel giro di un paio d’ore, quali saranno le tracce della prima prova, e inizieremo poi ad analizzarle per cercare di capire la difficoltà di questo primo step dell’esame di maturità.

In totale il ministero dell’istruzione metterà a disposizione sette tracce che faranno ovviamente riferimento ad ambiti diversi, da quello artistico a quello storico, passando dallo scientifico, il tecnologico, il sociale, poi il filosofico, lo storico e il letterario. Di conseguenza gli studenti avranno sette possibilità di scegliere quale sarà la prova maggiormente nelle sue corde, in base in particolare alla propria preparazione in primis, ma anche alla propria passione e ai propri interessi. Non ci resta quindi che attendere le 8:30, dopo di che potremmo entrare nel vivo dell’attesa maturità 2025.