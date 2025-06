Oggi la Seconda prova della Maturità 2025: ecco quando e dove usciranno le tracce ufficiali sottoposte dal Ministero agli oltre 500mila maturandi

Esattamente come ieri mattina, in occasione della Prima prova della Maturità 2025 dedicata al tema di italiano – con le sue ormai note sette tracce divise nelle altrettante note tre tipologie – anche oggi moltissimi si staranno chiedendo quando e dove escono le tracce ufficiali della Seconda prova, tra l’autore della versione di Latino al Classico, i quesiti di Matematica dello Scientifico, la prova di Economia aziendale dell’Economico e così via per tutti i vari numerosissimi indirizzi.

Complessivamente, infatti, è bene ricordare che la Seconda prova dell’Esame di Stato è quella dedicata alla materia di indirizzo dei vari percorsi di studio e, ancor più che per il tema di italiano, fino all’ultimissimo minuto le tracce saranno del tutto imprevedibili: l’apertura del plico è prevista per le ore 8:30 in punto, quando gli oltre 500mila studenti che affronteranno l’esame si saranno ormai accomodati nei loro banchi e non avranno più modo di comunicare con l’esterno.

L’obbiettivo dichiarato ed ovvio del Ministero dell’Istruzione e del Merito è quello di evitare qualsiasi tipo di favoritismo tra gli studenti che affronteranno la Maturità quest’anno e, proprio per questo, nel corso degli ultimi anni (per non dire decenni) non si è mai verificata alcuna effettiva fuga di notizie precedente all’apertura dei plichi ufficiali: in tal senso, tutti voi (e noi) curiosi sulle tracce dovrete mettervi il cuore in pace fino all’ultimo ed evitare di cadere vittime delle sempre tantissime fake news e bufale che affollano la rete in queste ore.

QUANDO E DOVE ESCONO LE TRACCE UFFICIALI DELLA SECONDA PROVA DELLA MATURITÀ 2025: TUTTE LE INFO PER I CURIOSI

Se state cercando le tracce ufficiali di questa temutissima Seconda prova, insomma, sappiate che fino ad almeno una mezz’oretta dopo le 8:30 – momento in cui, come abbiamo detto, i plichi verranno aperti ufficialmente – sarà molto difficile avere informazioni certe: proprio in quel momento, le fonti ministeriali delle agenzie e dei grandi quotidiani passeranno le prove ufficiali dell’Esame di Stato (per rimanere a tema scolastico) “sottobanco”.

Quando avverrà questo passaggio, sarà nostra premura verificare innanzitutto la veridicità delle voci di corridoio e, successivamente, riportarvi nella nostra diretta su questa seconda giornata dell’Esame di Stato tutto ciò che siamo riusciti a scoprire e che riteniamo essere veritiero; mentre, se voleste visionare i plichi con le tracce ufficiali, allora sarà necessario attendere tra le 6 e le 8 ore dopo l’apertura della prova odierna, quando sarà lo stesso Ministero – dopo essersi sincerato che tutti gli studenti hanno consegnato la loro prova – a pubblicarli sul sito ufficiale; mente al contempo qui potete trovare tutte le prove degli ultimi vent’anni.