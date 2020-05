Quando finirà il Coronavirus?/ Studio da Singapore: in Italia sarà il 24 ottobre

Pubblicità

Scrivevamo ieri che uno studio condotto da un team di Singapore avrebbe scoperto che dopo 11 giorni dalla positività al Coronavirus la possibilità di infezione scompare; oggi la Repubblica del Sud-Est asiatico torna protagonista nelle cronache riguardanti il Covid-19 perché un gruppo che appartiene all’Università di Tecnologia e Design ha sviluppato uno studio che prevede quali saranno i giorni in cui avremo la definitiva cessazione dei contagi nei principali Paesi che sono stati colpiti dalla pandemia. Tra questi figurano anche Italia e Stati Uniti, e a riportare la notizia qui è stata Dagospia. Che ha anche citato alcune parole degli scienziati, i quali avvertono della possibilità che le date possano cambiare: naturalmente ci troviamo in presenza di un modello che si basa su alcuni dati, che naturalmente “non possono tenere conto delle realtà complesse e delle strategie attuate nei vari Paesi”.

Questo è oltremodo chiaro, dunque il team che ha creato il modello ha avvertito dei rischi che un eccessivo ottimismo basato su queste previsioni possa risultare dannoso, portando addirittura a un’inversione della curva dei contagi; non uno studio sul quale basare le prossime mosse a livello nazionale dunque, ma un quadro ipotetico di quello che potrebbe essere con le statistiche di cui disponiamo oggi. Il test effettuato a Singapore tiene conto innanzitutto dei nuovi casi di Coronavirus che in ogni singola nazione sono confermati giorno per giorno, andando a creare una previsione su quello che sarà fino ad arrivare al fantomatico zero; è già stato detto che non ci sarà una seconda ondata del Covid-19, e dunque da questo punto di vista non dovrebbe essere necessario un ulteriore lockdown.

Ora, la cosa interessante è appunto capire quali siano le date che riguardano i vari Paesi del mondo: quando cesserà il Coronavirus in Italia? A Singapore hanno previsto che nei nostri confini nazionali i contagi arriveranno a zero il prossimo 24 ottobre, ma non è la prima grande nazione in cui avremo la fine della pandemia. Ad avere questo “primato”, secondo il modello studiato nell’Università di Tecnologia e Design, sarà la Gran Bretagna: qui i contagi zero si verificheranno il 30 settembre, mentre dovremo aspettare il prossimo 11 novembre per gli Stati Uniti. Ripetiamo, come lo hanno ripetuto gli studiosi che hanno creato il modello: si tratta di previsioni, che potrebbero cambiare anche solo con lo spostamento di qualche singolo dato.



