Una nuova stagione televisiva, ora che siamo prossimi alle festività pasquali, scivola velocemente verso la sosta estiva che come sempre si realizza tra maggio e giugno. Buona parte dei format più influenti si apprestano a chiudere i battenti per lasciare spazio ad una programmazione più ‘soft’ come ogni anno nel periodo in questione. Quando siamo alla metà di aprile c’è già certezza sulle sorti di alcuni programmi cult, fra tutti l’appuntamento domenicale per eccellenza: Domenica In.

Quando finisce Domenica In? La risposta pare essere già fruibile e arriva da un post pubblicato sui social da Davide Maggio. La notizia del giornalista suona come una chiusura anticipata dato che, le tempistiche segnalate, rappresentano un ‘unicum’ rispetto ai format simili. “Mara Venier saluterà il pubblico l’11 maggio, un mese e mezzo prima del finale di stagione Rai slittato al 27 giugno”.

“Ecco quando Mara Venier saluterà il pubblico di Domenica In”, la conduttrice ‘anticipa’ il finale di stagione Rai

Dunque, Domenica In chiude in anticipo la stagione 2024-2025; una scelta che come si evince dall’indiscrezione di Davide Maggio risulta in controtendenza rispetto a quelle che sarebbe la data fissata per la chiusura del palinsesto stagionale. In attesa di capire se la data in questione verrà ufficializzata anche dalla conduttrice, risulta difficile intuire le ragioni alla base della scelta. E’ lecito credere che, trattandosi di uno slittamento in primis per il finale di stagione – come sottolineato da Davide Maggio nel post su X – in realtà la data potrebbe essere già stata fissata in precedenza. Non sembrano dunque ‘clamorose’ le ragioni della conclusione anticipata di Domenica In rispetto alla conclusione generale dei format di punta delle reti Rai.