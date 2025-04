Fuochi d’artificio: il numero di puntate

Nonostante la Pasqua alle porte e i vari ponti festivi in arrivo, la Rai non rinuncia a coccolare i propri telespettatori mandando in onda una nuova serie tv dal titolo “Fuochi d’artificio” e dedicata alla resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Protagonisti sono dei giovani ricchi di ideali che decidono di mettere a rischio la propria vita per liberare il proprio Paese dall’occupazione tedesca. Fuochi d’artificio è una storia di coraggio, di libertà e d’amore che sarà raccontata in tre puntate. La Resistenza Italiana, infatti, sarà raccontata in tre serate che andranno in onda tutte in prime time su Raiuno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, settimana da 21 al 25 aprile 2025/ Marta fa una confessione a Enrico

La miniserie – produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard si articola, dunque, in tre puntate che riusciranno a tenere con il fiato sospeso i telespettatori dando una nuova visione di quella che è stata una parte fondamentale della storia italiana.

Anticipazioni Tradimento 16 aprile 2025/ Umit ringrazia Sezai, Oylum e Tolga pensano al loro incontro

Quando finisce Fuochi d’artificio?

In tre puntate, Fuochi d’artificio racconta la stanchezza dei giovani di crescere in un ambiente ostile e pericoloso come quello di una guerra in cui ogni sogno è spezzato. Pur essendo stanchi e impauriti decidono di unire le proprie forze per provare a darsi un futuro mettendo fine ad anni di orrore. Tre puntate, dunque, in cui non mancheranno le emozioni, i colpi di scena, ma anche l’adrenalina, necessaria per tenere incollati i telespettatori ai teleschermi.

Telespettatori che potranno cominciare a vivere la Resistenza italiana a partire da questa sera. La prima puntata di Fuochi d’artificio, infatti, va in onda oggi, martedì 15 aprile 2025, in prima serata ovvero al termine di Affari tuoi, a partire dalle 21.30. La seconda puntata andrà in onda martedì 22 aprile 2025 mentre la terza ed ultima puntata sarà trasmessa nel giorno della ricorrenza della Liberazione Italiana ovvero venerdì 25 aprile 2025.

Anticipazioni Tradimento 15 aprile 2025/ Oltan scopre tutta la verità, Ozan chiede a Zelis di sposarlo