Quando finisce Il commissario Montalbano con repliche, ci saranno i nuovi episodi? Parla il produttore Carlo Degli Esposti e Luca Zingaretti

Il commissario Montalbano torna in onda con le repliche: anticipazioni e ultimi aggiornamenti sui nuovi episodi

Andrea Camilleri il 6 settembre 2025 avrebbe compiuto 100 anni e Rai 1 ha deciso di rendergli omaggio trasmettendo tutte le repliche de Il commissario Montalbano a partire da questa sera, martedì 9 settembre 2025 sempre a partire dalle 21.30 circa su Rai 1. Questa sera andrà in onda, con esattezza, Il sorriso di Angelica mentre martedì prossimo 16 settembre verrà riproposto Il gioco degli specchi. Quando finisce Il commissario Montalbano con repliche? È presto detto, le puntate riproposte sono 15 e, salvo variazioni improvvise ed impreviste, andranno in onda fino al martedì 16 dicembre.

Il celebre commissario Salvo Montalbano che nella finzione letteraria somiglia all’attore Pietro Germi mentre nella storica e longeva fiction di Rai 1 ha il volto di Luca Zingaretti ha conquistato milioni di telespettatori non solo in Italia ma nel mondo. La puntata trasmessa questa sera è andata in onda per la prima volta nel 2011 ottenendo gli ascolti record di 9 milioni i telespettatori davanti alla tv nel 2011, sono 9.630.000 – con uno share del 34,19%. Altri tempi ed altra tv ma anche l’ultima trasposizione di Montalbano, Il metodo Catalanotti ha registrato ascolti record, ha ottenuto 9.016.000 spettatori, registrando un share del 38,4%. E dunque il molti, proprio per tale motivo si chiedono se ci saranno i nuovi episodi.

Il commissario Montalbano torna in onda con nuovi episodi? Parla il produttore Carlo Degli Esposti

Le morti avvenute tutte nel 2019 a poca distanza di tempo del regista Alberto Sironi, dello scenografo Luciano Ricceri e soprattutto del papà di Salvo Montalbano Andrea Camilleri hanno spinto Luca Zingaretti, che ha interpretato e diretto come regista l’ultimo episodio andato in onda Il metodo Catalanotti, ha considerarlo un argomento chiuso: “Per me è un discorso chiuso per tanti motivi, anche perché molti miei complici di questa avventura durata vent’anni non ci sono più e mi farebbe troppa tristezza tornare sui miei passi”



Eppure sarebbe un bel regalo per i tanti fan della fiction trasporre in una puntata l’ultimo romanzo di Andrea Camilleri, Riccardino, con il quale chiude definitivamente il cerchio sul suo commissario. E se per l’attore romano è un discorso chiuso, di parere diverso è il produttore della fiction, Carlo Degli Esposti che nei mesi scorsi si era sbilanciato: “Ho una grande responsabilità, perché il commissario Montalbano è un personaggio eterno… Ha completato una prima fase e adesso non devo sbagliare la prossima: mi tremano le mani, sto studiando da parecchi anni…Sì. Montalbano è ancora un “pischello” dal punto di vista televisivo. Ci sarà sicuramente una nuova avventura”. E dunque la domanda resta: ci saranno nuovi episodi de Il commissario Montalbano in futuro?