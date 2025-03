Il Grande Fratello potrebbe allungarsi ancora. Solo poche settimane fa, Alfonso Signorini aveva annunciato che la finale di quest’edizione del GF si sarebbe tenuta il 31 marzo, smentendo le voci circolate precedentemente. Inizialmente, infatti, si pensava che il reality sarebbe durato fino a maggio, portando alla cancellazione dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, l’arrivo del nuovo format The Couple – versione italiana del Gran Hermano Duo – condotto da Ilary Blasi, ha cambiato i piani. Di conseguenza, il nuovo reality sarebbe dovuto partire il 7 aprile, una settimana dopo la finale del GF.

Ma, a poche settimane dal debutto, pare che alcuni imprevisti abbiano provocato dei nuovi slittamenti. Cos’è successo? Il cast non sarebbe ancora pronto e, quindi, la Mediaset avrebbe deciso di allungare il reality condotto da Alfonso Signorini di un’ulteriore settimana. In questo modo, Ilary Blasi e il suo team avranno più tempo per trovare i concorrenti perfetti per questa nuova avventura. Attenzione: questo non vuole dire che gli inquilini dovranno rimanere nella Casa una settimana in più. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, il vincitore sarà comunque eletto il 31 marzo e, una settimana dopo, ci sarà una puntata speciale.

Il Grande Fratello slitta ancora: cosa sta succedendo

Giorni fa, Davide Maggio aveva anticipato che il Grande Fratello avrebbe avuto una puntata in più del previso, così da dare modo a Ilary Blasi e il suo team di trovare il cast perfetto per The Couple. Effettivamente, fino ad ora, non è stato confermato ufficialmente alcun concorrente. Gli unici nomi circolati sono quelli di Alex Belli, Samantha De Grenet, Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto e Soleil Sorge. Tuttavia, quest’ultima ha smentito i rumors, mentre gli altri personaggi non hanno rilasciato commenti sui rumors.

In ogni caso, la finale del GF rimane confermata per il 31 marzo, come annunciato da Alfonso Signorini. La settimana successiva, invece, dovrebbe andare in onda una puntata speciale, ovvero una sorta di reunion tra tutti gli ex concorrenti per ripercorrere i momenti salienti dell’edizione e riflettere sull’esperienza vissuta in sei mesi di convivenza. “Sembra che Mediaset stia pensando di allungare il Grande Fratello di una settimana con una puntata che un tempo era un’abitudine: la festa”, si legge sul sito di Davide Maggio. Tuttavia, è necessario sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni e che, per ora, non c’è nessuna conferma a riguardo.

