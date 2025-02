È andata in onda ieri, giovedì 27 febbraio 2025, la 35esima puntata del Grande Fratello durante la quale Alfonso Signorini ha finalmente svelato la data della finale del reality. L’attuale edizione è iniziata da circa cinque mesi e sono in molti a chiedersi quando andrà in onda l’ultima puntata per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria. Nelle scorse settimane il conduttore si era già lasciato sfuggire qualche dettaglio dicendo agli inquilini della casa più spiata d’Italia che non sarebbero rimasti lì dentro oltre marzo.

Ieri sera come al solito sono stati tanti i colpi di scena che hanno incuriosito non poco i tantissimi fan del reality e tra un chiarimento, un battibecco e un confronto il conduttore ha rivelato ai concorrenti quando andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello. In studio ha detto: “Adesso lo possiamo dire, l’ultima puntata andrà in onda il 31 marzo, che è lunedì”. Al momento i finalisti certi sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, in molti sono convinti che anche le protagoniste indiscusse di questa edizione Shaila Gatta ed Helena Prestes arriveranno in finale ma manca ancora qualche settimana e di sicuro colpi di scena e novità non mancheranno.

La finale del Grande Fratello lascerà spazio su Canale 5 ad un nuovo programma condotto da Ilary Blasi, ‘The Couple’. Se ne parla da settimane ma al momento non è stata ancora rivelata la data di inizio. Secondo un’indiscrezione lanciata da Il Messaggero inizierà il 7 aprile, ma manca ancora l’ufficialità.

Secondo un comunicato di Mediaset The Couple sarà un format basato su un mix avvincente di sfide, emozioni e relazioni. Nel cast ci saranno personaggi noti e persone comune e parteciperanno non solo coppie vere ma anche amici, parenti e noti antagonisti. Tutte le coppie verranno messe a dura prova, non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. La sfida sarà difendersi dagli avversari ma anche per superare i propri limiti.

