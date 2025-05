La notte nel cuore quante puntate sono

Dopo il successo delle soap turche come Terra Amara, Tradimento e non solo, continua la corrente delle ‘dizi’ con un altro capolavoro: La notte nel cuore. Si tratta di una fiction che andrà in onda su Canale 5 in prima serata la domenica. I telespettatori non sentiranno affatto la nostalgia dei loro personaggi più amati, dato che all’interno del cast appariranno nomi già conosciuti come Esra Dermancioglu che aveva vestito i panni di Behice in Terra amara, ma anche Behram di Tradimento, interpretato da Aras Aydin, che invece reciterà la parte del fratello Nuh.

Anticipazioni Tradimento, 25 maggio 2025/ Ipek fuori controllo, è scontro con Azra!

Detto ciò, il pubblico si sta facendo moltissime domande sulla soap, ad esempio quante puntate ha La notte nel cuore. La fiction turca uscita nel Paese d’origine per la prima volta il 12 settembre 2024 conterà ben 24 episodi per una sola stagione, almeno per il momento. Secondo le anticipazioni, la trama sarà molto ricca, e in base all’andamento degli ascolti anche in Italia potrebbe essere proposta una seconda parte ma per ora questo rimane ancora un grande mistero. Al momento, le premesse per il successo ci sono tutte, dato che la trama risulta essere estremamente intrigante.

Anticipazioni Beautiful, 25 maggio 2025/ Hope discute con Brooke e difende la relazione con Thomas

La notte nel cuore, la trama: Nuh e Melek alla ricerca della madre

Ma di cosa parla La notte nel cuore? Si parla ancora una volta di una serie drammatica con una trama parecchio interessante e diversa dal solito, con risvolti psicologici decisamente coinvolgente. Quello che rimane è la presenza di numerosi intrighi familiari, che in questo caso la fanno da padroni. Si parla infatti di due fratelli di nome Nuh e Melek, i quali una volta cresciuti decidono di andare a cercare la loro madre che da piccoli li aveva abbandonati dandoli in pasto a un destino crudele, povertà e tanta sofferenza.

Un posto al sole, anticipazioni 26 maggio 2025/ Giulia distrutta, Mariella vuole chiudere con l'amore

Dopo diversi anni scoprono tutto quello che gli è successo, e vengono a sapere che la madre se n’è andata per sposarsi in Cappadocia con un ricchissimo magnate. Ebbene, dal momento in cui i gemelli la ritroveranno, succederà di tutto e di più: anche se la loro mamma non li desidera nella loro vita, sarà impossibile per i due ragazzi non diventare due presenze affezionate della famiglia e da qui si svilupperanno tanti altri intrighi.

La notte nel cuore, dove vederlo in streaming e in diretta

Al momento non si sa ancora con precisione quando finisce La notte nel cuore, ma si sa quando andrà in onda e a che ora. La soap turca debutterà su Canale 5 domenica 25 maggio a partire dalle ore 21.20 e verrà trasmessa ogni fine settimana (salvo cambiamenti di palinsesto) con 24 episodi. Ricordiamo che tutte le puntate rimangono disponibili su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti gli sviluppi della serie anche in streaming.