Quando finisce l’Isola dei Famosi 2022?/ “Fine giugno, edizione più lunga di sempre”

Quando finisce l’Isola dei Famosi 2022? Sarà l’edizione più lunga di sempre

Quando finisce l’Isola dei Famosi 2022? Qualche telespettatore ha iniziato a chiederselo ma a quanto pare, il reality condotto da Ilary Blasi si prepara ad entrare nella storia dal momento che sarà l’edizione più lunga di sempre. A renderlo noto è il portale DavideMaggio.it che svela come per la prima volta, il programma proseguirà ben oltre il termine della stagione, spingendosi fino a fine giugno. “Publitalia conferma infatti che il programma andrà avanti per altri due mesi”, fa sapere il sito specializzato in notizie televisive.

L’Isola dei Famosi 2022, dunque, quando chiuderà ufficialmente i battenti? Come capitato precedentemente con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, anche il reality condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi e giunto alla sua sedicesima edizione si prepara a vivere una lunga vita, chiudendo i battenti sono a fine giugno, ovvero ben oltre l’inizio della stagione estiva.

Isola dei Famosi 2022: la data della finale a fine giugno

Saranno circa trenta, in tutto, le puntate di questa lunghissima Isola dei Famosi 2022. Lo scorso anno il reality prese il via sempre nel mese di marzo, subito dopo il GF Vip e si concluse ufficialmente il 7 giugno. Ma quando terminerà invece questa edizione in corso? Quest’anno si spinge ben oltre e stando alle ultime indiscrezioni televisive, l’Isola dei Famosi 2022 dovrebbe terminare lunedì 27 giugno.

Con la fine fissata al termine del mese di giugno, dunque, l’Isola dei Famosi 2022 si preannuncia l’edizione più lunga di sempre dal momento che mai nella storia del reality ci si era spinti oltre i tre mesi di programmazione. Adesso però occorre tenere conto di come poter risollevare gli ascolti che nelle ultime puntate sono scesi a circa 2 milioni e mezzo con share del 17.7%. la soluzione potrebbe essere l’arrivo di nuovi naufraghi, ipotesi ovviamente da non escludere.

