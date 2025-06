Isola dei Famosi 2025 quando finisce: fissata la data - anticipata - della finale. Dati ‘horror’ tra ascolti e percentuale di share, numeri a confronto.

L’Isola dei Famosi 2025 chiude in anticipo: ufficiale la data della finale

Era ampiamente nell’aria, le voci di corridoio di puntata in puntata alzavano sempre più il tono ma ora è ufficiale: sappiamo quando finisce l’Isola dei Famosi 2025. Come racconta StyleMagazine, il reality condotto da Veronica Gentili – prima volta al timone del reality – chiude in anticipo e appena in tempo per lasciar spazio ad un format che negli ultimi anni si è dimostrato, in un settore che segna ripetute bocciature, una garanzia: Temptation Island.

L’Isola dei Famosi 2025 finisce il prossimo 2 luglio, sicuramente in anticipo rispetto a quelli che forse erano i piani di Mediaset che sperava in un percorso rivitalizzato grazie alla presenza di Veronica Gentili alla conduzione e con una veterana come Simona Ventura per il commento in studio. Entrambe immuni al giudizio negativo relativo agli ascolti della trasmissione; per loro, il merito di aver comunque offerto un contributo che forse, rispetto alle passate edizioni, può essere considerato di maggiore efficacia per l’attrattiva del pubblico. La coppia Gentili-Ventura non ha però salvato i naufraghi dal ‘naufragio televisivo’; il gioco di parole serve l’assist per raccontare una stagione scandita da pochi picchi in termini di ascolti che, di puntata in puntata, sono colati a picco.

Ascolti che colano a picco e share preoccupante: L’Isola dei Famosi 2025 non inverte il trend delle ultime edizioni

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 è stata una sorta di specchietto per le allodole in termini di ascolti e share; 18,9%, un numero confortante ma che purtroppo non ha avuto seguito per il reality condotto da Veronica Gentili. Già la seconda puntata aveva perso più di 1 punto percentuale, fino al calo intorno al 15% – anche per l’appuntamento di mercoledì scorso – che può essere considerato un valore stabile ma di certo non confortante rispetto a quelle che probabilmente erano le ambizioni dirigenziali.

Il valore degli ascolti è ovviamente da considerare anche in relazione alla concorrenza; nel periodo estivo sono ovviamente minori gli ‘avversari’ ma, nonostante ciò, L’Isola dei Famosi 2025 non ha trovato una continuità al rialzo verso le ultime puntate e ora si avvicina alla già menzionata chiusura anticipata con la finale fissata al 2 luglio; diversamente dalla data ipotetica che sembrava da collocare tra il 16-18 luglio.

Svelato l’arcano su quando finisce l’Isola dei Famosi 2025, c’è un dato che forse rincuora Veronica Gentili nel merito dei risultati non proprio gratificanti per il reality per la prima volta affidato alla sua conduzione. Anche la scorsa edizione – la 18a – guidata da Vladimir Luxuria finì nel calderone delle critiche per via degli ascolti sempre più calanti. Ma quanto durò l’avventura in Honduras? Dall’8 aprile al 5 giugno; dunque, anche lo scorso anno i naufraghi hanno archiviato le pratiche in poco meno di due mesi.

Qualche giorno in più per l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi; 2 mesi e 2 giorni e dunque solo qualche notte in più rispetto ai naufraghi di Veronica Gentili. Per trovare un’edizione del reality più corposa in termini di durata e meno oggetto di critiche in termini di ascolto bisogna riavvolgere il nastro proprio alle prime due edizioni condotte da Ilary Blasi nel 2021 e nel 2022: entrambe le esperienze durarono infatti circa 3 mesi e furono forse il preludio al calo di questi anni per un format forse saturo dal punto di vista delle innovazioni in termini di dinamiche di gioco.