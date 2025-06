Isola dei Famosi 2025: Mediaset chiude in anticipo il reality

Non avrà lo stesso epilogo di The Couple chiuso dopo poche puntate, senza una finale e senza un vincitore, ma anche l‘Isola dei Famosi 2025 chiude in anticipo rispetto alle previsioni. Inizialmente si pensava che il reality potesse fare compagnia ai telespettatori di canale 5 almeno fino alla metà di luglio ma così non sarà. Dopo varie voci di corridoio e indiscrezioni, infatti, è arrivata la decisione ufficiale di Mediaset che, alla luce del calo di ascolti registrato con la messa in onda delle ultime puntate, ha fissato in netto anticipo la data della finalissima dell’Isola dei Famosi 2025.

I naufraghi, attualmente presenti in Honduras, continueranno la loro avventura ancora per qualche settimana per poi rientrare in Italia in anticipo rispetto alla data che era stata loro indicata. Nonostante tutto, però, le puntate previste andranno comunque in onda.

Isola dei Famosi 2025: ecco quando finisce

Veronica Gentili e Simona Ventura dallo studio di Milano e Pierpaolo Pretelli dall’Honduras continueranno a raccontare le avventure dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 fino a mercoledì 2 luglio 2025, giorno in cui andrà in onda, in prima serata su canale 5, la finalissima nel corso della quale sarà svelato anche il nome del vincitore.

La settimana prossima l’Isola andrà in onda due volte (lunedì 16 e mercoledì 18 giugno rispettivamente con la settima e ottava puntata) e, secondo quanto fa sapere Davide Maggio non si esclude che il doppio appuntamento possa continuare per arrivare alla data della finale con la messa in onda di tutte le puntate previste. “E’ probabile al massimo un secondo raddoppio il 23 e 25 giugno…”, fa sapere ancora Davide Maggio. La data da segnare sul calendario per la finalissima dell’Isola, dunque, è il 2 luglio.