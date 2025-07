Temptation Island 2025 raddoppia la prossima settimana: quando in onda le prossime puntate

Temptation Island 2025 è ormai garanzia di successo, la seconda puntata andata in onda giovedì 10 luglio è stata vista da 3.697.000 sfiorando il 30% di share numeri importanti che rendono il reality non solo il più seguito della stagione ma anche uno dei programmi di maggior successo della rete. Il merito è principalmente del cast delle sette coppia che hanno deciso di mettersi in gioco mostrando le proprio fragilità e debolezze, dei single, tentatori e tentatrici bellissimi pronti a tentare i fidanzati e del racconto che, senza indugiare in scene esplicite, non manca di colpi di scena e momenti spiazzanti.

Alla conduzione poi c’è il veterano Filippo Bisciglia ormai abile Caronte che ogni giovedì in prima serata su Canale 5 traghetta i telespettatori nel mondo surreale delle coppie. In molti si chiedono quando finisce Temptation Island 2025 e nella prossima settimana, tuttavia, è in arrivo un’importante novità: Temptation Island 2025 raddoppia, andrà in onda con due puntate. Dando un’occhiata ai palinsesti, infatti, nelle prossime settimana la quarta e la quinta puntata andranno in onda rispettivamente mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025 sempre in prima serata su Canale5.

E salvo ulteriori cambiamenti e variazioni è possibile anche fornire il calendario completo con quando va in onda Temptation Island 2025. La prossima puntata, la terza, andrà in onda giovedì 17 luglio. Come suddetto la quarta e la quinta verranno trasmesse mercoledì 23 e giovedì 24 luglio mentre il gran finale con l’ultima puntata sarà giovedì 31 luglio. Svelato quando finisce Temptation Island 2025 non resta che ricordare chi sono le sette coppie del reality dei sentimenti. Sonia M. ed Alessio sono in piena crisi, Sarah e Valerio anche loro in piena crisi con la fidanzata che si è avvicinata molto al single Salvatore, Valentina e Antonio hanno entrambi problemi di fiduca, Lucia e Rosario, Denise e Marco con la prima molto in sintonia con il single Flavio Ubirti, Sonia B. e Simone quest’ultimo conquistato dalla single Eva, Maria Concetta ed Angelo. Durante il gran finale si scoprirà come finirà il loro viaggio nei sentimenti.