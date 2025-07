Il successo di Temptation Island 2025 è tale che l’edizione si allunga. Ebbene sì: stando alle ultime indiscrezioni, Filippo Bisciglia e le coppie protagoniste di quest’anno andranno in onda una puntata un più. Ad annunciarlo è stato il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, svelando inoltre che l’appuntamento doppio non sarà soltanto uno

Temptation Island: retroscena su Manuel Maura/ Ex protagonista svela: "Ecco chi è davvero"

“Numeri record per Temptation Island, il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi con la seconda puntata ha sfondato il muro del 30% con total audience.”, ha esordito il giornalista, sottolineando come anche quest’anno il programma delle coppie sia il ‘fenomeno dell’estate’. Ha quindi annunciato che ci sarà una puntata in più di Temptation, che dunque non saranno sei ma sette.

Valentina e Antonio di Temptation Island 2025: com'è finita? Spoiler choc su finale: c'entra Maria De Filippi

Temptation Island 2025 si allunga: ecco quando finisce la nuova edizione

Pochi giorni fa è stato annunciato un cambio di palinsesto per Temptation Island 2025, che avrebbe avuto un doppio appuntamento prima dell’ultima finale. Il che avrebbe portato la settimana dal 21 al 27 luglio ad avere due puntate: il mercoledì e il giovedì. Candela svela che, con l’allungamento di una puntata, i doppi appuntamenti previsti per Temptation Island 2025 saranno due, il che significa che anche la settimana successiva avrà due puntate. Facendo, dunque, un recap delle prossime puntate: giovedì 17 luglio andrà in onda la terza puntata; mercoledì 23 e giovedì 24 luglio andranno in onda la quarta e la quinta puntata; mercoledì 30 la sesta e giovedì 31 luglio la settima e ultima puntata. In questo modo, Temptation Island 2025 chiude comunque i battenti prima di agosto ma dando al pubblico una puntata in più. L’ultima, d’altronde, sarà dedicata a quanto accaduto alle coppie un mese dopo la fine della loro avventura nel programma.