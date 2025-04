The Couple è arrivato oggi, 28 aprile 2025, alla sua terza puntata, ma il programma potrebbe già essere alle battute finali. Il nuovo reality condotto da Ilary Blasi non è riuscito ad avere il successo sperato e gli ascolti poco soddisfacenti potrebbero causare la chiusura anticipata del programma. Il che anticiperebbe la data della finale di una o addirittura di due settimane. Ma andiamo per gradi.

Bastian Muller, chi è il fidanzato di Ilary Blasi e da quanto stanno insieme/ Dal primo incontro alle nozze…

The Couple nasce come un reality per coppie che ha in palio ben un milione di euro, che una sola coppia riuscirà a portare a casa. Questo solo dopo aver affrontato e vinto una lunga serie di sfide per un totale di sei settimane e, dunque, di sei puntate. La durata potrebbe però essere ridimensionata proprio dopo la nuova diretta e gli ascolti che ne deriveranno.

Ilary Blasi compie 44 anni: proposta di matrimonio in diretta da Bastian Muller?/ Clamorosa indiscrezione

Quando andrà in onda la finale di The Couple? La possibile data

Ricordando che la scorsa puntata è slittata per la morte di papa Francesco, oggi 28 aprile, invece della quarta puntata, va dunque in onda la terza. Il che vuol dire che, se si rimarrà al piano iniziale di sei puntate, la finale di The Couple andrà in onda lunedì 19 maggio (salvo possibile decisione di Mediaset di imporre un doppio appuntamento nell’ultima settimana). Qualora così non fosse e si decidesse di tagliare il programma, la finale potrebbe andare in onda nella data già stabilita prima che slittasse una diretta, ovvero il 12 maggio 2025. Il che taglierebbe lo show di una puntata. Nel peggiore dei casi, la finale potrebbe infine essere anticipata di due settimane, e dunque andare in onda lunedì prossimo. Un’ipotesi che appare però al momento poco probabile, perché significherebbe impostare la finale già alla prossima diretta del programma. Al momento, tuttavia, non ci sono annunci ufficiali, che potrebbero però arrivare già questa sera, in diretta su Canale 5, da Ilary Blasi.