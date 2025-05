The Couple, le coppie scoprono della chiusura anticipata: la loro reazione

Gli ascolti di The Couple continuano a calare e per questo nei giorni scorsi Mediaset ha preso una decisione drastica e importante: la chiusura anticipata del reality condotto da Ilary Blasi, con sole tre puntate andate in onda si è deciso di cambiare giorno di messa in onda e anticipare la finale. E quindi la semifinale di The Couple è andata in onda ieri sera mentre la finale andrà in onda domenica 11 maggio 2025 con la decretazione della coppia vincitrice che si porterà a casa l’ambito premio di un milione di euro.

Nelle scorse ore, tuttavia, stando a quanto riporta il sempre attento sito Biccy, le coppie di concorrenti di The Couple hanno scoperto della chiusura anticipata di The Couple e non sono mancate le loro reazioni. Pierangelo Greco si è chiesto quante puntate manchino alla finale, ipotizzandone due o tre, Laura Maddaloni si è detta certa che finirà in anticipo. Increduli si sono mostrati Manila Nazzaro e Stefano Oradei, mentre a far capire in maniera chiara quando finisce The Couple e quando andrà in onda la finale ci ha pensato Antonino Spinalbese prima che la regia cambiasse inquadratura: “Adesso ci sono due settimane al massimo, quattordici giorni, che è la metà del tempo di quello che abbiamo già trascorso qui”.

Nel frattempo continuano a circolare rumor e retroscena su quando finisce The Couple e nuovi stravolgimenti di programmazione. Stando alla reazione delle coppie di concorrenti di The Couple alla chiusura anticipata, infatti, sembra che manchino uno o due puntate alla finale. In questo caso l’ultima puntata potrebbe slittare alla domenica successiva, 18 maggio 2025. In realtà è molto poco probabile perché in quella data andrà in onda la finale di Amici 24 Serale 2025 ma è possibile che vada in onda in un altro giorno. A determinare quante puntate mancano al gran finale saranno gli ascolti della puntata di ieri: la nuova collazione è riuscita a far ottenere qualche punto in più di share e telespettatori? Certo è che il ritorno in onda di Ilary Blasi non è stato accolto con favore dal pubblico.