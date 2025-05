Uomini e donne: svelata la data dell’ultima registrazione

La stagione di Uomini e Donne si avvia verso la conclusione. Dopo mesi di pianti, discussioni, baci, conoscenze e addii, il programma di Maria De Filippi si prepara ad andare in pausa per poi tornare ufficialmente in onda a settembre, con una stagione tutta nuova a cui parteciperanno i protagonisti storici della trasmissione ma anche nuovi cavalieri e nuove dame oltre a nuovi tronisti. Gli studi Elios di Uomini e Donne, dunque, chiuderanno i battenti il prossimo 12 maggio quando saranno registrate le ultime puntate che chiuderanno l’ultima settimana di programmazione.

Uomini e Donne, in tv, dovrebbe fare compagnia ai telespettatori di canale 5 fino al 23 maggio per poi andare in pausa fino alla seconda metà di settembre anche se le nuove registrazioni riprenderanno, come al solito, a fine agosto.

Uomini e Donne: cosa accadrà nell’ultima registrazione

Nell’ultima registrazione di Uomini e donne potrebbe esserci la scelta di Gianmarco Steri se quest’ultimo deciderà di portare fino in fondo il percorso, ma ci sarà spazio anche per il trono over. Spazio, dunque, a Sabrina Zago che, dopo l’addio a Guido, potrebbe sorprendere tutti con un annuncio a sorpresa, ma anche alle altre dame del parterre, Gloria Nicoletti e Morena Farfante.

La prima sta uscendo con Guido e, nell’ultima registrazione, potrebbe chiudere o annunciare di voler vivere la storia lontano dal programma mentre Morena che sta frequentando da diverse settimane con un nuovo cavaliere del parterre che non ha avuto modo di presentarsi, potrebbe lasciare il programma con lui. Come sempre, poi, ci sarà anche spazio per Gemma Galgani che sembra destinata a chiudere l’ennesima stagione senza il principe azzurro che tanto cerca. L’ultima registrazione della stagione di Uomini e Donne, dunque, potrebbe regalare sorprese.