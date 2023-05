Quando finisce Uomini e Donne?/ Ultima puntata il 12 maggio, poi un “best of”

Uomini e Donne, quando finisce il programma di Maria De Filippi?

Quando finisce Uomini e Donne? La stagione in corso del dating show di Maria De Filippi sta per volgere al termine, prima del previsto. In genere il programma si conclude con il mese di maggio, ma quest’anno rispetto alle precidente edizioni Uomini e Donne finirò con due settimana di anticipo. Sono rimasti solo due tronisti, Luca Daffrè e Nicole Santinelli.

L’ex naufrago dell’Isola dei famosi ha già fatto la sua scelta che è stata mandata in onda ieri, mercoledì 10 maggio. Ma qual è la data di chiusura del dating show di Canale 5? Nei giorni scorsi si è creata un po’ di confusione dopo che Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha risposto a un commento sui social.

Uomini e Donne: ultima puntata il 12 maggio, poi…

“Io triste, ma è vero che venerdì finisce U&D?”, ha domandato un utente. “No, finisce a fine mese”, ha replicato Raffaella Mennoia. Ma l’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, come confermato da Fanpage.it, andrà in onda domani, venerdì 12 maggio, con la scelta (già registrata) di Nicole Santinelli, che deciso di abbandonare il programma con Carlo Alberto Mancini. A partire poi da lunedì 15 maggio, infatti, andrà in onda Uomini e Donne Story, una specie di “best of”, per due settimane circa. Cambierà però l’orario di messa in onda: la soap opera “Terra Amara” si prolungherà fino alle 15.35, a seguire “il meglio” del dating show fino alle 16.52.

