Quando guadagnano Fedez e Clara agli eventi? Svelati i cachet stellari dei due cantanti, che hanno sollevato anche qualche polemica

Sono il duo dell’estate e con la loro ‘Scelte stupide’ continuano a far ballare con le loro esibizioni sui palchi d’Italia, ma Fedez e Clara continuano anche il loro tour estivo in solitaria, fatto di eventi di paese, feste, sagre e ospitate varie. Ma quanto guadagnano i due cantanti in questi casi? Quali sono i loro cachet?

Fedez si è esibito nella serata del 12 agosto a Cittanova, in Calabria, per la Sagra dello Stoccafisso. Si è parlato di un compenso di ben 100mila euro per il rapper, ma è stato Gabriele Parpiglia a fare chiarezza, svelando che il cachet è stato, invece, di 70 mila euro. Un guadagno dunque molto importante, a cui seguiranno altri visto che Fedez è impegnato per tutta l’estate: “il cantante ripartirà subito dopo l’esibizione con aereo privato verso la Sardegna perché si esibirà al Red Valley Festival organizzato dal suo amico ritrovato Salmo.”, ha fatto sapere il giornalista.

Fedez e Clara, guadagni stellari per i due cantanti (e qualche polemica)

Il cachet di Fedez ha però sollevato molte polemiche, tanto che il promotore dell’evento, Roberto Pegna, si è sentito in dovere di intervenire e chiarire la vicenda, come riporta l’Adnkronos. “È un compenso assolutamente in linea, se non di gran lunga inferiore, a quelli di altri rapper meno famosi e più costosi”, ha infatti dichiarato l’uomo, sottolineando che il compenso copre non solo la performance di Fedez ma anche l’intera macchina organizzativa.

Quali sono invece i guadagni di Clara? Stando a quanto diffuso dal gruppo consiliare “Tortoreto al Centro”, la cantante, per la sua esibizione dello scorso 8 agosto a Tortoreto, in Abruzzo, avrebbe ricevuto 1.000 euro al minuto. Il che si traduce in un guadagno di 46.200 euro per i 44 minuti di performance sul palco allestito, come rivelato dalla fonte.