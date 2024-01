Quando Hitler rubò il coniglio rosa, storia vera/ La vita di Judith Kerr e le persecuzioni naziste

Quando Hitler rubò il coniglio rosa è una storia vera? Cosa racconta il film su Rai Uno

Quando Hitler rubò il coniglio rosa è una storia vera? È questa la domanda che molti telespettatori si porranno di fronte alla visione del film in onda su Rai Uno il 24 gennaio 2024. La risposta è sì. La pellicola Quando Hitler rubò il coniglio rosa è tratta dal romanzo di Judith Kerr e diretta da Caroline Link e racconta proprio l’infanzia e gli anni difficili vissuti dalla scrittrice durante il periodo Nazista.

Il film narra infatti le vicende di una bambina costretta a lasciare Berlino per via del Nazismo, che arriva a Zurigo e poi a Parigi fino ad approdare a Londra, che la accoglie e le regala quel pezzo di infanzia perso. La bambina in questione nella realtà è Judith Kerr, figlia di uno scrittore e critico teatrale oppositore del regime nazista.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa, la storia vera di Judith Kerr

Berlinese nata nel 1923, Judith Kerr ha vissuto le persecuzioni naziste. Aveva solo 9 anni quando è stata costretta a lasciare la sua città insieme alla famiglia, lì dove giocava col suo amato coniglio rosa. Le persecuzioni naziste costringono lei e la sua famiglia a rifugiarsi a Zurigo, con il costante timore di essere trovati e catturati. Il lungo viaggio per la salvezza prosegue verso Parigi, ma è Londra che le da una nuova casa.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa è dunque la storia romanzata della vita della scrittrice del libro da cui la pellicola è tratta. Una storia toccante, di dolore e forza che ha subito conquistato la regista Caroline Link, che ha deciso di farne un film che tratta sì temi duri, ma lo fa con un’ottica ottimista, di speranza e soprattutto di quel legame indissolubile che è la famiglia.

