Con la finale del 18 maggio 2025, l’edizione di Amici 24 giunge ufficialmente al termine. Il talent di Canale 5 riaprirà però le sue porte tra pochissimi mesi per Amici 25 e la formazione di una nuova classe. La programmazione, nei mesi estivi, porterà su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island (che, a quanto pare, non avrà la stagione autunnale come lo scorso anno), poi sarà il momento della partenza della nuova edizione del Grande Fratello (prevista per inizio settembre). Infine, subito dopo, ci sarà il ritorno di Amici con Maria De Filippi.

Lo scorso anno, il talent ha avuto inizio domenica 29 settembre, alle 14.00, ed è dunque molto probabile che si seguirà la stessa linea per Amici 25, che potrebbe dunque partire domenica 28 settembre 2025 con la formazione della nuova classe. Ma chi saranno i nuovi concorrenti del talent?

Chi saranno i concorrenti di Amici 25: primi nomi e casting

Uno degli allievi di Amici 25 è, in realtà, già noto e si tratta di Alessio Di Ponzio, ballerino della squadra di Emanuel Lo che, in pieno pomeridiano, si è infortunato gravemente. Alessio è stato costretto ad abbandonare la scuola per sottoporsi ad un’operazione alla gamba e alla successiva riabilitazione. Tuttavia, sarà in grado di essere nuovamente sul palco per esibirsi a settembre. La conferma che Alessio ci sarà è arrivata non solo dal lui, recentemente, sui social, ma anche da Maria De Filippi durante il serale quando, parlando di Daniele, ha citato Alessio, dichiarando che “sarà qui il prossimo anno”. C’è chi inoltre spera che, come lui, possa partecipare nuovamente anche Dandy Cipriano, altro allievo che è stato costretto ad abbandonare a un passo dal serale per infortunio. Gli altri concorrenti di Amici 25 saranno scelti attraverso i soliti casting che sono già aperti sul sito WittyTv.

