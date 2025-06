Quando inizia Forbidden Fruit e anticipazioni nuova soap turca di Canale5: protagoniste Zeynep e Yildiz, tra le location anche la Toscana

Dopo il successo di Terra Amara, Endless Love, Tradimento e le ultime La notte nel cuore e La forza di una donna, Canale5 continua a fare incetta di soap turca e questa estate debutterà una nuova dizi il cui titolo originale è Yasak Elma, ma quando inizia Forbidden Fruit? Questo il titolo inglese della nuova dizi turca che si è deciso di scegliere per la versione italiana. Non c’è ancora la certezza ma dalle anticipazioni Forbidden Fruit si scopre che la prima puntata dovrebbe andare in onda a partire da lunedì 30 giugno 2025.

Manca poco, infatti, al gran finale di The Family 2 ed al suo posto nella stessa fascia oraria questa estate andrà in onda la nuova dizi turca. Forbidden Fruit andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e fino alle 17.00 circa. Salvo ulteriori cambi di programmazione. Sono tantissimi le curiosità sulla nuova soap a partire dal cast, ci sono infatti molti attori già noti ai telespettatori italiani come Hakan Karahan, volto di Love is in the air, e Ebru Sahin, l’amatissima Reyyan in Hercai Amore e Vendetta. Altra curiosità riguarda invece le location di Forbidden Fruit, la serie è girata in Turchia nello specifico a Instambul ma un episodio della quinta stagione è girato in Toscana.

Anticipazioni Forbidden Fruit, protagonista Yildiz e Zeynep: due sorelle unite ma molto diverse

Per quanto riguarda, invece, la trama dalle anticipazioni Forbidden Fruit si scopre che al centro delle trame ci sono le due sorelle Yildiz e Zeynep molto unite ma allo stesso tempo molto diverse tra loro. La vita di Yildiz, tuttavia, cambia radicalmente quando incontra Ender. Ender è una donna scaltra e furba che metterà in piedi un piano per divorziare dal marito Halit senza perdere la sua posizione social ed il suo status ed ottenere più vantaggi possibili dal divorzio. In altre parole la donna accuserà il marito di infedeltà ingiustamente, la vittima scelta come finta ragazza è proprio Yildiz. A questo punto dalle anticipazioni Forbidden Fruit si scopre che prenderanno vita una serie di intoppi ed equivoci che coinvolgeranno anche la sorella Zeynep che nel frattempo andrà a lavorare nello studio di un socio proprio di Halit.