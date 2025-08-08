Il Grande Fratello di Simona Ventura ha una data d'inizio: ecco quando parte il reality, chi saranno gli opinionisti e novità sui concorrenti

Grandi novità arrivano in merito alla prossima edizione del Grande Fratello. È ormai cosa nota e certa che il reality di Canale 5 avrà una nuova padrona di casa, Simona Ventura, che prende il posto di Alfonso Signorini ma solo in virtù del fatto che, in quest’anno televisivo, sono previste due edizioni del reality (anche se la seconda è ancora in via di conferma). Sta di fatto che si prevede un’edizione ricca di novità, a partire dagli opinionisti.

Tanti i nomi circolati in questi mesi, ma negli ultimi tempi pare che siano sempre più vicini ad ottenere l’ambita poltrona due ex e ben noti gieffini: Tommaso Zorzi, che ha partecipato (e vinto) un’edizione Vip, e Cristina Plevani, nota vincitrice della primissima edizione del programma. Al momento, però, non ci sono conferme sugli opinionisti.

Grande Fratello: data d’inizio della nuova edizione con Simona Ventura e concorrenti

Ciò che invece pare ormai certo è la data di partenza del Grande Fratello. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, l’edizione condotta da Simona Ventura avrà inizio lunedì 29 settembre e, secondo i primi annunci, dovrebbe durare 100 giorni ma le ultime indiscrezioni svelano che non sarà così. IL GF potrebbe durare molto di più, qualora gli ascolti del reality porteranno ottimi risultati. Tutto, dunque, è ancora in divenire, anche per quanto riguarda i concorrenti. Se inizialmente si è parlato di un’edizione con soli concorrenti Nip, e dunque sconosciuti, le cose stanno cambiando in corso d’opera, il che potrebbe portare ad innesti, nel cast, anche di volti del mondo dei social o comunque non del tutto sconosciuti. Al momento, non ci sono ancora nomi ufficiali, per i quali bisognerà attendere le prossime settimane.

