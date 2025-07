Quando inizia il Grande Fratello Nip 2025: c'è la data d'inizio e non solo: Simona Ventura conduttrice, durata e quante puntate sono

Quando inizia il Grande Fratello Nip 2025: svelata la data di messa in onda, numero puntate e durata

Sono previste grandi novità nel palinsesto di Canale5 il prossimo autunno, Mediaset ha deciso di puntare tutto sul Grande Fratello con ben due edizioni, una Nip, un ritorno all’origine con protagonisti volti sconosciuti ed un’altra ‘gold’ una sorta di Grande Fratello Vip con tutti i concorrenti più rappresentativi delle scorse edizioni e già in rete circolano i possibili nomi dei nuovi concorrenti. Ed in queste ore Lorenzo Pugnaloni ha lanciato delle interessanti anticipazioni sulla durata e sul numero delle puntate della versione con volti sconosciuti.

Innanzitutto ha rivelato quando inizia il Grande Fratello Nip 2025, la data di messa in onda della prima puntata è fissata per il 15 settembre 2025. E dunque rimarrà nella consueta fascia della prima serata del lunedì. E non è tutto, sempre secondo quanto riportato sul suo profilo Instagram da Pugnaloni è già stato fissato anche quando andrà in onda la finale del Grande Fratello, lunedì 22 dicembre. Dunque la versione Nip del papà di tutti i reality, andato in onda per la prima volta nel 2000, durerà più di tre mesi e si può facilmente calcolare quante sono le puntate del Grande Fratello Nip 2025: 15 prime serate salvo cambiamenti.

Grande Fratello Nip 2025, conduttrice Simona Ventura: torna al timone di un reality dopo anni

La novità più eclatante, tuttavia, riguarda chi sarà la conduttrice del Grande Fratello Nip 2025: Simona Ventura. Ad annunciarlo ufficialmente è stato HIT su Affari Italiani e successivamente è stato confermato anche dal sito Biccy. Per Simona Ventura, reduce dal ruolo di opinionista all’Isola dei famosi 2025, si tratta del ritorno alla conduzione di un reality dopo anni, circa quindici, dalla conduzione dell’Isola che proprio sotto la sua guida ha totalizzato gli ascolti più alti tra tutte le edizioni mentre nel 2018 ha condotto Temptation Island Vip. In passato, tuttavia, è stata al timone tantissimi reality e talent, da Music Farm a The Voice of Italy passando persino per Il Collegio e dunque sembra la scelta più giusta per condurre il Grande Fratello Nip 2025.