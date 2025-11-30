Quando inizia il Grande Fratello Vip 2026? Le ultime novità sul reality di Alfonso Signorini su Canale 5.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Grande Fratello Vip 2026, il reality condotto da Alfonso Signorini che va a soppiantare la sfortunata edizione di Simona Ventura, la quale si è portata a casa pochissimi ascolti a differenza di quanto si pensasse per questa edizione NIP. L’azienda di Cologno Monzese è costretta a cambiare strategia, adeguandosi ad un tempo in cui non è più possibile fare affidamento sugli ascolti dei reality di Canale 5.

Perchè Mattia Scudieri ha lasciato il Grande Fratello 2025?/ Infortunio choc: “E’ caduto e…”, cos’è successo

Ma andiamo a vedere cosa ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia riguardo l’inizio del Grande Fratello Vip. Secondo quanto ha detto il giornalista, il reality di Canale 5 non inizierà prima di marzo, cambiando così tutta la programmazione attiva tra gennaio e febbraio con le Olimpiadi Invernali e il Festival di Sanremo 2026, i quali con molta probabilità precederanno il Grande Fratello visto lo spostamento di un altro reality, L’Isola dei Famosi.

Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha lancia nuove accuse al Grande Fratello/ Spunta il retroscena inedito

Grande Fratello Vip 2026, andrà meglio del reality di Simona Ventura? Le previsioni

L’ultima edizione del Grande Fratello di Simona Ventura ha decisamente deluso le aspettative. Al momento la data di chiusura è fissata per il 15 dicembre in seguito ai tre mesi previsti. Il successo sperato non è arrivato dato che le persone NIP non sono state capaci di arrivare al pubblico e coinvolgere gli spettatori suscitando la giusta curiosità sulla loro vita. Ed è così che l’azienda pubblica spera che con Alfonso Signorini si tornerà ad una versione del Grande Fratello Vip 2026 capace di riconquistare tutti.

Domenico D'Alterio, amaro confronto con Benedetta al Grande fratello/ "Non hai scelto me davanti..."

Al momento non c’è ancora una conferma sulla data di inizio del Grande Fratello Vip, ma è plausibile che il reality inizierà a partire dalla fine di marzo una volta conclusi gli appuntamenti più importanti dell’inverno compreso il Festival.