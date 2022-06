Quando inizia il Grande Fratello Vip 7?/ Svelata la data…

Grande Fratello Vip: quando inizia la settima edizione?

Il 14 marzo 2022 Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Pochi giorni dopo si è iniziato parlare della nuova edizione del reality show. Infatti la settima edizione del GF Vip, condotta da Alfonso Signorini, tra qualche mese riaprirà i battenti su Canale 5. Quando inizierà il Grande Fratello Vip 7? Secondo TVBlog, la data di inizio è il 19 settembre 2022. Mancano ancora tre mesi all’inizio del reality, ma da tempo circolano già le prime indiscrezioni sul cast di concorrenti e opinionisti. Negli ultimi giorni si era fatto il nome di Katia Ricciarelli nel ruolo di opinionista ma questa voce è stata prontamente smentita da Alfonso Signorini tra le pagine di Chi Magazine: “Non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate e ci vediamo a settembre!”.

Cast ipotetico del Grande Fratello Vip 7

Per quanto riguarda i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, invece, sono già emersi i primi nominativi, ma ancora nulla di ufficiale. È stato fatto il nome di Antonino Spinalbese, ex compagna di Belen Rodriguez con cui ha avuto la seconda figlia Luna. Tra i possibili concorrenti del reality anche Antonella Fiordelisi, modella e schermitrice, conosciuta al grande pubblico per i presunti flirt con Amedeo Barbato e Gonzalo Higuain. È stata fidanzata con Francesco Chiofalo. Jeda, fidanzato di Vera Gemma, ha detto che se gli venisse proposto parteciperebbe al Grande Fratello. Federico Fashion Style, dopo il successo a Ballando con le stelle e l’esperienza di opinionista a La Pupa e il Secchione Show, potrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Sono stati fatti i nomi anche del pornodivo Max Felicitas, l’influencer Asia Gianese, la cantante Gigliola Cinquetti, l’opinionista televisiva Patrizia Groppelli ed Evelina Sgarbi, figlia del celebre Vittorio.

