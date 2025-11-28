Quando inizia il Grande Fratello Vip: perché il reality di Alfonso Signorini tornerà solo dopo Sanremo e le Olimpiadi invernali.

Dopo il super flop del Grande Fratello di Simona Ventura, ecco che si torna a parlare del Grande Fratello Vip, versione condotta da Alfonso Signorini ormai da diversi anni, e che bene o male l’ha sempre scampata con un discreto numero di ascolti. Proprio oggi è stato Giuseppe Candela a lanciare qualche indiscrezione sul reality di Canale 5 rivelando la possibile data e ulteriori dettagli sul programma.

Il giornalista ha dichiarato che proprio in questi giorni si sta definendo il nuovo palinsesto Mediaset, ma che fortunatamente c’è fumata bianca sull’inizio del reality: “Il balletto in palinsesto dovrebbe essere finito: è a un passo dalla fumata bianca il futuro del ‘Grande Fratello Vip’…“, scrive. Giuseppe Candela si è poi espresso su Dagospia.it dove ha rilasciato alcune informazioni sulla data di inizio. Pare infatti che Mediaset abbia deciso di farlo cominciare un po’ più avanti nel tempo rispetto al solito, andiamo a scoprire quando.

Quando inizia il Grande Fratello Vip? Mediaset punta sugli show

Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini dovrebbe iniziare dopo marzo, in seguito alle Olimpiadi e al Festival di Sanremo: “Dopo Sanremo e Olimpiadi, sarebbe previsto il ritorno in onda dell’edizione vip del reality condotta da Alfonso Signorini…“, scrive il giornalista. Non solo, il reality dovrebbe iniziare tardi anche per via dello slittamento de L’Isola dei Famosi.

Oggi, gli occhi sono tutti puntati sul Grande Fratello di Simona Ventura: “L’edizione nip con Simona Ventura saluterà il pubblico il 15 dicembre, a gennaio Canale 5 punterà sugli show…“. Come è risaputo, il reality non è riuscito ad ottenere i risultati sperati ma ha comunque completato i tre mesi previsti da Mediaset come era stato stabilito all’inizio. Certo è, che d’ora in poi l’azienda di Cologno Monzese si concentrerà maggiormente sugli show, dato che sono quelli che ottengono più ascolti.

