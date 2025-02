Manca poco per la messa in onda del serale di Amici 2024 su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi sta per tornare in prime time con fantastiche puntate piene di emozioni ed entusiasmo. Per ora, il palinsesto Mediaset ha fissato il l’appuntamento per sabato 22 marzo 2025. Il programma comincerà dopo la fine del ciclo di puntate di C’è Posta per Te, altro show amatissimo della conduttrice regina del sabato sera.

Gli allievi della scuola di Amici inizieranno dunque una nuova avventura ma purtroppo non tutti verranno ammessi nella fascia serale: fondamentali saranno le nuove puntate pomeridiane, in cui si farà una selezione e si sceglieranno i cantanti e i ballerini da far passare al secondo “round” del programma, dove i giochi si fanno ancora più seri. Su chi farà parte del prime time ancora non si sa nulla, dato che è troppo presto per scoprire chi passerà la selezione, ma di certo ci saranno ben tre squadre con i relativi professori Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e la maestra Celentano.

Serale di Amici 2024: la data ufficiale di Mediaset, giudici e previsioni

Il serale di Amici 2024 inizierà a partire da sabato 22 marzo, a meno di cambi improvvisi del palinsesto. Dopo aver letto le anticipazioni per la prossima puntata, sappiamo finalmente la data per il debutto dello show vero e proprio dopo lunghi mesi di allenamento in cui gli allievi hanno imparato a conoscere bene i loro professori e a migliorare nelle loro discipline. Come accade sempre per Amici 2024, anche questa nuova fascia serale sarà registrata pochi giorni prima e andrà in onda il sabato sera, mentre per tradizione la puntata finale avverrà in diretta con tanto di televoto e il pubblico potrà scegliere il suo allievo preferito.

Secondo le anticipazioni di Amici 2024 il capitano della giuria che ci accompagnerà fino alle semifinali sarà Cristiano Malgioglio che anche l’anno scorso ha svolto un ottimo lavoro con gli studenti. Ancora nessuna notizia invece su Giuseppe Giofrè e Michele Bravi che nella scorsa edizione si sono dimostrati ottimi giudici. Intanto, continua con successo il programma di Maria De Filippi, la quale nel 2024 si era guadagnata uno share altissimo pari al 27% e anche quest’anno si prevedono dati Auditel incredibili. Che dire, buona fortuna a tutti i concorrenti di Amici 2024! Chi riuscirà ad accedere al serale?