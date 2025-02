Alcune maglie dorate sono state già assegnate, altre attendono di essere indossate da altrettanti aspiranti cantanti e ballerini. Una domanda su tutte aleggia, quando siamo ormai oltre il giro di boa di questa edizione, nella mente degli appassionati: quando inizia il Serale di Amici 24? Il banco di prova più atteso, la scuola che si tramuta in show e che porta gli allievi a gareggiare per conquistare la vittoria finale nei rispettivi percorsi: danza e canto.

Anna Pettinelli furiosa con Rudy Zerbi ad Amici 24: "Sei ridicolo!"/ Scoppia la lite per Deddè

Nelle ultime uscite del sabato pomeriggio abbiamo osservato molteplici sfide volte proprio ad assegnare la fatidica maglia dorata ma ancora non è stato comunicato in via ufficiale quando inizia il Serale di Amici 24. Ovviamente, con un buon numero di allievi già sicuri di avere un posto nella fase cruciale del talent, è chiaro che non manca così tanto per la sfida decisiva. Chiaramente, non solo ‘promozioni’ ma anche ‘bocciature’; in questa nuova fase di selezione per il Serale di Amici 24 in molti hanno appreso con tristezza le eliminazioni di Mollenbeck e Antonio Affortunato che, proprio tentando di conquistare la maglia, hanno invece trovato l’eliminazione dal talent di Canale 5.

Amici, Isobel e Federico Nicotera sono ufficialmente una coppia/ Le foto della ballerina e l'ex tronista

Serale di Amici 24, Lorella Cuccarini lancia un indizio sulla data: “Mancano poco alla fine del pomeridiano…”

Ma quindi, quando inizia il Serale di Amici 24? Assodato che i tempi sono ormai maturi e che presto avremo notizie ufficiali, pare ci sia stato un mezzo spoiler a proposito di quando dovrebbe partire l’ultima fase del talent di Canale 5. Come racconta BlogTivvu, sarebbe stata Lorella Cuccarini a lanciare una sorta di indiscrezione che ha attirato la curiosità dei fan a proposito di quando inizia il Serale di Amici 24. Una semplice foto sui social, accompagnata però da una didascalia eloquente: “-3 alla fine del pomeridiano”. Considerando anche lo scorso sabato, mancherebbero solo due appuntamenti prima di arrivare alla fase decisiva. Dunque, in linea con tale indizio, il Serale di Amici 24 potrebbe iniziare tra due date: il 15 o il 21 marzo 2025.