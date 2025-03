Quando inizia il serale di Amici 24? Finalmente, dopo mesi di attesa, sta per iniziare la parte più interessante del programma. In questa fase Maria De Filippi annuncerà il vincitore del talent tra i 16 concorrenti che sono riusciti ad ottenere la maglia oro. Sono passati ormai cinque mesi da quando gli allievi sono entrati nel talent, e ognuno di loro si ritroverà con un giudice per ogni categoria. Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri saranno i coach per i ballerini.

Invece, per i cantanti ci saranno Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La domanda più gettonata al momento è quando andrà in onda la puntata del Serale? E quanti episodi ci saranno? C’è una risposta: il serale di Amici 24 inizia sabato 22 marzo a partire dalle ore 21.30. Come sempre, al timone del programma ci sarà Maria De Filippi, la quale avrà al suo fianco tre giudici dei quali non si sa ancora il nome. Uno tra i concorrenti che hanno ricevuto la maglia oro potrà vincere il talent di Canale 5. Quali saranno le novità del serale di Amici 24? Scopriamole insieme.

Purtroppo, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non si conoscono ancora i nomi dei giudici del Serale di Amici 24, anche se al 22 marzo manca ormai pochissimo. Sembrano però spuntare delle ipotesi, come ad esempio quella della presenza di Amadeus, il quale – secondo le indiscrezioni – starebbe trattando con Mediaset per diventare un giudice fisso.

Se questa voce venisse confermata, si tratterebbe di un vero e proprio cambiamento per il talent, che ormai da anni segue più o meno le stesse regole. Nessuna variazione invece per i professori, che continueranno a seguire i concorrenti ammessi alla seconda parte del programma.

