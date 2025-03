Quando inizia Amici Serale su Canale 5? Le ultime verso il programma

Si avvicina sempre di più il via della nuova edizione di Amici su Canale 5, presto scatterà il Serale sulle reti Mediaset, con la conduzione affidata ovviamente alla padrona di casa Maria De Filippi, che sta proseguendo il viaggio quotidiano con i suoi allievi e le puntate della domenica. E mentre gli allievi continuano la corsa verso il Serale della trasmissione, salvo cambiamenti dell’ultima ora il primo appuntamento con Amici 25 è fissato per il 22 marzo 2025, nella consueta casella del sabato sera.

Lina, mamma di Marco Cucolo: “Mi venne un colpo per la liaison con Lory Del Santo”/ “Ero preoccupata…”

A meno di qualche clamoroso ribaltone, il Serale di Amici scatterà come da tradizione intorno alla fine del mese di marzo, in attesa di conoscere tutti gli allievi che prenderanno parte al Serale si susseguono le anticipazioni sul tanto atteso reality di Canale Cinque, che come al solito incollerà una larga fetta di pubblico al piccolo schermo.

Renata Couling, moglie di Mal: “Non permetto a nessuno di infangare la nostra storia”/ “Il matrimonio…”

Amici Serale su Canale 5, le anticipazioni e i possibili giudici

Non mancheranno le novità per la nuova edizione del Serale di Amici su Canale 5, il programma, condotto come sempre dalla bravissima e puntualissima Maria De Filippi, potrebbe subire qualche modifica per quanto riguarda la giuria della trasmissione

Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio potrebbero essere sostituiti dopo la partecipazione nelle ultime edizioni. Da chi? C’è chi vocifera di: Amadeus, che quest’anno è stato sia ospite a C’è Posta per te, ma anche giudice di una gara canto ad Amici 24, Ilary Blasi e De Sica. Insomma, grandi nomi che potrebbero portare una ventata di freschezza al programma Mediaset dopo le scorse edizioni del programma.

Concorrenti serale di Amici 24: chi sono e squadre/ Anticipazioni e spoiler: sorpresa per Anna Pettinelli