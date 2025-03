Finalmente è ufficiale, L’Isola dei Famosi riparte a maggio in prima serata su Canale 5, e udite udite, Veronica Gentili sarà la conduttrice del reality. A quanto sembra le direttive di Mediaset sono quelle di fare un tuffo nel passato e ritornare allo spirito autentico del programma. Infatti, negli ultimi anni gli ascolti sono precipitati e l’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria non è stata come speravamo. Per questo motivo si sta riprogrammando tutto per riportare l’edizione al cosiddetto “format originale”, sperando in una maggiore risposta da parte degli spettatori.

Ci spettano momenti di pura sopravvivenza, dove i naufraghi verranno messi sotto torchio. Insomma, questa non sarà L’isola dei Famosi degli ultimi anni, ma qualcosa di molto più pesante che lascerà tutti senza parola, o almeno si spera. Quest’anno i concorrenti atterreranno a Cayo Cochinos, arcipelago dove si troveranno ad affrontare alcune battaglie per restare in vita combattendo la fame e tante altre prove decisamente difficili. I concorrenti si troveranno a fare i conti con le loro capacità e ogni giorno dovranno lottare per accaparrarsi le risorse di cui hanno bisogno.

L’Isola dei Famosi 2025, anticipazioni: cosa si sa sulla data di inizio

Veniamo ora alla questione più spinosa: quando inizia L’Isola dei Famosi 2025? Per ora Mediaset ha ufficializzato che si inizierà a maggio, ma ancora non è uscita la data ufficiale della prima puntata. Le uniche anticipazioni del programma riguardano la conduttrice Veronica Gentili, la quale si vocifera potrebbe condurre anche il Grande Fratello. La presentatrice soppianta Ilary Blasi spegnendo le voci sul ritorno dell’ex moglie di Totti e Vladimir Luxuria, la cui esperienza lo scorso anno non è stata delle migliori in termini di ascolti e di share. “La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola“, spiega Mediaset parlando di Veronica Gentili, “un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality“.