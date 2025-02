Quando inizia Pechino Express 2025? Svelata la data d’inizio: anticipazioni, percorso del viaggio e l’originalissimo promo

Finalmente la domanda quando inizia Pechino Express 2025 può trovare risposta: l’adventure game che porta i vari personaggi alla scoperta di nuovi Paesi e culture andrà in onda a partire da giovedì 6 marzo alle 21.20 circa su Sky Uno e in Streaming su Now. Ad annunciarlo è l’originalissimo trailer in cui si vedono il conduttore Costantino Della Gherardesca ed il suo inviato Fru parlare nella lingua locale per annunciare l’avvio della nuova avventura che quest’anno avrà per sotto testo ‘Fino al tetto del mondo’. Infatti le coppie di viaggiatori con lo zaino in spalla e tanta voglia di cimentarsi in giochi e sfide per raggiungere il traguardo finale di tappa attraverseranno ben tre Nazioni.

Pechino Express 2025 quest’anno partirà dalle Filippine fino al Nepal passando per la Thailandia. Le nove coppie di viaggiatori in gara avranno modo di conoscere tre Paesi confinanti ma molto diversi tra loro, con una propria lingua e delle proprie tradizioni, e più si adatteranno alle loro usanze più renderanno memorabile il loro viaggio. Durante tutto il loro percorso dovranno affrontare prove e sfide e tentare di raggiungere per i primi il traguardo finale di tappa per non rischiare di essere eliminati. Svelato quando inizia Pechino Express 2025 anche quest’anno il viaggio si preannuncia imperdibile e non mancheranno sicuramente imprevisti e colpi di scena.

Pechino Express 2025: quando inizia e chi sono tutte le coppie concorrenti in gara

Dopo aver scoperto quando inizia Pechino Express 2025 grazie all’originalissimo promo con Costantino Della Gheardesca e Gianluca Fru (visibile alla fine dell’articolo) non resta che svelare chi sono tutte le coppie concorrenti di viaggiatori di Pechino Express 2024: ci sono i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle Samanta e Debora Togni. Per quanto riguarda, infine, il numero di puntate, sebbene non sono state ufficialmente comunicate non ci sono ragioni per credere che saranno meno dei canonici 10 degli altri anni. Non resta infine che ricordare di nuovo quando inizia a Pechino Express 2025, giovedì 6 marzo 2025.

