Elezioni Regionali 2025 e Comunali, quando inizia spoglio e quando si sanno i risultati definitivi e reali: info scrutinio, come funziona e le regole

I risultati delle Elezioni Regionali 2025 e delle Comunali saranno pubblicati, una volta definitivi, su Eligendo, il sito del Ministero dell’Interno, oltre che sui portali delle regioni coinvolte e dei singoli comuni chiamati al voto, ma su quando ci sarà lo spoglio le indicazioni sono differenti.

Per quanto riguarda le Regionali nelle Marche e in Valle D’Aosta, i risultati prenderanno forma da lunedì 29 settembre: prima arriveranno gli exit poll e le proiezioni, poi usciranno i dati reali che daranno forma ai risultati definitivi. Tra queste due regioni, però, ce n’è una che è interessata anche dalle amministrative: si tratta della Valle D’Aosta, dove ci sono 65 Comuni chiamati a eleggere un nuovo sindaco.

Diretta Elezioni Regionali Valle d'Aosta 2025 e 65 Comunali/ Risultati, come si vota: affluenza 51% ore 19

In questo caso, si parte prima con lo scrutinio delle regionali, solo a seguire inizia lo spoglio delle schede relative alle comunali. Lo precisa la legge regionale valdostana, che prevede l’inizio delle operazioni di scrutinio delle comunali il giorno successivo allo spoglio delle regionali. Anche nel caso delle amministrative, le prime indicazioni arriveranno da exit poll e proiezioni, prima che vengano diffusi i dati reali e, quindi, i risultati definitivi.

Diretta Elezioni Regionali Marche 2025/ Risultati, liste e come si vota: Ricci-Acquaroli, affluenza 30% h19

COME SEGUIRE LO SCRUTINIO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025 E COMUNALI

Se nel caso delle Elezioni Comunali 2025 in Valle D’Aosta i dati possono essere attinti anche dai portali dei singoli comuni, nel caso delle Elezioni Regionali nelle Marche e nella predetta regione si deve fare affidamento alle piattaforme regionali, oltre che al portale nazionale messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, cioè Eligendo.

Chiaramente si può contare anche sui canali all-news come Rainews24 e Sky Tg24 per aggiornamenti in tempo reale. In ogni caso, potete contare anche su quelli forniti dalla redazione de IlSussidiario.net.

Ballottaggio alle Elezioni Regionali 2025/ Dov'è previsto, casi particolari: dalla Toscana alla Valle D'Aosta

LE INDICAZIONI PER GLI SPOGLI REGIONALI

Entrambe le Regioni hanno messo nero su bianco che le operazioni di scrutinio inizieranno alla fine delle operazioni di voto, l’accertamento del numero degli elettori votanti e alla fine di tutte le operazioni preliminari.

Le schede vanno scrutinate una alla volta, senza estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non è stata riposta nella scatola che conteneva precedentemente le schede autenticate. Comunque, il termine per il completamento dello scrutinio per le elezioni regionali è fissato entro 12 ore dall’inizio.

In particolare, in Valle D’Aosta le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza interruzione per essere concluse entro le ore 24 del giorno stesso, altrimenti scatta la sospensione e lo scrutinio passa all’Ufficio elettorale regionale, entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutino.