Temptation Island 2025, quando inizia? L’annuncio di Mediaset

Temptation Island 2025 ha aperto ufficialmente i casting. Il docu-reality di Canale 5 si sta preparando per un’edizione tutta nuova, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia. Il successo è assicurato: dopo l’incredibile share dello scorso anno con tanto di doppia edizione estiva e autunnale, si torna a preparare tutto per l’inizio di un’altra stagione all’insegna dei sentimenti. Il pubblico di Mediaset non vede l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti che ci appassioneranno con le loro dinamiche, e ancora una volta non mancheranno i tradimenti, i falò improvvisati e tante altre sorprese.

A confermare l’apertura dei casting è stato il profilo Instagram del programma, che ha dato il tradizionale annuncio: “Se siete una coppia stabile, non avete figli in comune e non siete sposati, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island”. Il comunicato compare anche durante la trasmissione di Uomini e Donne, ed è stato accolto con grande calore dai telespettatori, curiosi di scoprire quando inizia Temptation Island 2025 e cosa ci aspetta per questa edizione.

Temptation Island 2025 non è ancora iniziato e molti dei fan sui social stanno già parlando di seconda edizione, la versione “winter” del docu-reality targato Mediaset. Altri, invece si chiedono quale sia la data di inizio del programma, anche se ancora non è stato comunicato l’inizio ufficiale. Come lo scorso anno, è probabile che Temptation Island 2025 andrà in onda verso la metà di giugno con una durata di tre settimane. Ma cosa si sa sulla nuova edizione del reality? Tra le domande più frequenti dei fan c’è quella sul cast delle coppie.

Ebbene, sembra esclusa la presenza di Ciro Solimeno e Martina de Ioannon, e sembrano tagliati fuori anche Shaila e Lorenzo del Grande Fratello. Punto di domanda invece su Helena Prestes e Javier Martinez che attualmente sono innamorati più che mai nella casa più spiata d’Italia. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine.it, si scopre che le registrazioni del programma inizieranno verso la fine di maggio. Probabilmente, come spesso accade nel programma condotto da Filippo Bisciglia conosceremo coppie estranee al mondo dello spettacolo, anche se non è da escludere la presenza di qualche concorrente del Grande Fratello, come ad esempio Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti.