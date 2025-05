Temptation Island è uno dei consueti reality che contraddistingue Mediaset negli ultimi anni ed è uno show che sta ottenendo sicuramente un discreto successo. Per questo motivo l’emittente di Piersilvio Berlusconi ha deciso non di bloccarlo ma lo vuole rilanciare e presto arriveranno nuovi interessanti dettagli riguardo la nuova edizione.

Dopo gli insuccessi di Grande Fratello Vip e specialmente The Couple Mediaset si augura vi sia un exploit questa volta e finalmente un repentino cambio di scena, con il programma che potrebbe riportare in vetta l’audience e lo share per l’emittente. Migliaia di fan non vedono l’ora di rivedere i consueti ‘falò di confronto’, un evento che ha storicamente contraddistinto lo show,

A condurre il programma ci sarà sempre Filippo Bisciglia, storico conduttore da ormai oltre dieci anni e continuano i rumors per sapere quando effettivamente comincerà il programma. Al momento non ci sono novità ufficiali a riguardo ma ci sono indizi che ci fanno intuire quando avverrà realisticamente la messa in produzione della trasmissione. Ecco le ultime.

Nuova avventura in Temptation Island, il programma cambia sede

Non si conosce ancora quando verrà trasmessa la nuova edizione di Temptation Island, non ci sono date ufficiali ma intanto girano rumors che le prime riprese inizieranno tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno. Per questo motivo la sensazione è che le prime puntate verranno trasmesse ufficialmente a fine Giugno e poi si proseguirà settimanalmente.

Nulla di confermato al momento ma c’è tanta curiosità per quelli che saranno i nuovi concorrenti. Inoltre va sottolineato che la nuova edizione di Temptation Island ha cambiato sede. Prima lo show si realizzava all’interno del resort Is Morus Relais in Sardegna, poi però la location è stata venduta ed ora quindi il programma ha cambiato casa.

L’evento si terrà in Calabria e precisamente al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, un paese in provincia di Catanzaro. Il format del programma vedrà come sempre sette coppie messe alla prova da tentatori e da tentatrici e lo show, ancora una volta, si preannuncia ricco di colpi di scena e di tante clamorose novità con i fan che non vede l’ora di conoscere il nuovo cast.