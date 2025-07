Uomini e Donne, quando inizia il popolare daytime di Maria De Filippi: data, tronisti, cavalieri e dame. Previsto un inaspettato ritorno.

Le prime registrazioni di Uomini e Donne, come di consueto si gireranno a fine Agosto e c’è già allerta su chi saranno i nuovi tronisti: le ipotesi sono diverse e tutte puntano sulla possibilità che si tratti di volti attualmente presenti a Temptation Island. Potrebbe essere stato scelto uno dei tentatori, ma anche uno dei fidanzati che ha lasciato il programma da solo. Non è tuttavia escluso che Maria De Filippi e la sua redazione puntino su persone non note, non interessate all’eco mediatico.

Cafè Express, Rai 3/ Trama e cast della commedia con Nino Manfredi, in onda oggi 26 luglio 2025

Com’è successo lo scorso anno con Gianmarco Steri, che dopo aver corteggiato Martina ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e ha ottenuto il trono. Per il giovane barbiere romano sono arrivate tantissime corteggiatrici e per lui è stato realmente difficile fare una selezione. La scelta di Gianmarco è stata trasmessa in prima serata ed ha conquistato una media di 3 milioni di spettatori in total audience e quasi il 18% di share. Non a caso ha vinto la sfida contro Sognando Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Taylor Mega a pezzi, malattia dopo la cura per la fertilità/ "Sono rovinata. Febbre e cisti all'ovaio"

Ripetere lo stesso risultato non sarà facile, ma il format ha tutti i presupposti per primeggiare. Per quanto riguarda i cavalieri e le dame potrebbero esserci delle new entry, ma per ora non sono state rivelate informazioni. Il dubbio alimentato in queste ore riguarda la possibile assenza di Gemma Galgani: la storica dama, presente nel daytime da più di 10 anni potrebbe aver rinunciato al suo sogno di trovare l’anima gemella in tv oppure non sarebbe stata proprio convocata dalla redazione.

Uomini e Donne torna a Settembre: la possibile data d’inizio

Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda su Canale 5 l’8 e il 15 settembre sempre nell’orario del primo pomeriggio, il pubblico fedele oramai da tanti anni è in attesa di conoscere tutte le novità e di appassionarsi alle nuove storie d’amore destinate a nascere sotto i riflettori. Tra i volti che potrebbero tornare ad emozionare i fans del daytime quello di Ida Platano: assente la scorsa stagione, l’ex dama potrebbe essere pronta a tornare in tv.

Anticipazioni Beautiful dal 26 luglio al 3 agosto 2025/ Finn e Thomas ai ferri corti, Eric stupisce

Per il momento l’attenzione è concentrata su Temptation Island, che è stato promosso da Mediaset: per la prima volta saranno trasmesse ben tre puntate consecutive in prima serata. Una scelta che premia gli ascolti impressionanti ottenuti dal daytime. Oltre al ritorno di Uomini e Donne è stata confermata per Settembre la programmazione de La Notte nel cuore.

La Notte nel cuore confermata a settembre

La Notte nel cuore che ha conquistato il pubblico sin dal suo debutto e ha ottenuto dati share inattesi per il periodo estivo, non verrà sospesa con l’inizio della nuova stagione tv. Mediaset ha confermato la sua programmazione a Settembre, anche se non ha rivelato quale sarà il giorno di programmazione.

Con molta probabilità la soap andrà in onda la domenica sera, e secondo alcune analisi il suo successo è destinato a crescere. Del resto le anticipazioni turche de La Notte nel cuore rivelano che nelle prossime puntate ci saranno diversi colpi di scena che emozioneranno i telespettatori.