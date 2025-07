Svelata la data della prima registrazione di Uomini e Donne ma ecco quando il programma tornerà in onda in tv.

Il countdown per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne più ufficialmente cominciare. Tra un mese, infatti, lo studio del programma di Maria De Filippi riaprirà ufficialmente i battenti per accogliere sia i protagonisti del trono over ma anche i nuovi tronisti per la prima registrazione della stagione che sarà anche la prima puntata che sarà trasmessa in tv. Come ha svelato Gemma Palagi tra le storie del suo profilo Instagram, la data da segnare sul calendario è il 26 agosto. Quel giorno, infatti, partirà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne che, come sempre, è uno dei programmi più attesi dal pubblico.

La prima puntata durante la quale sarà svelato il parterre del trono over ma saranno anche presentati i nuovi tronisti del trono classico sarà poi trasmessa su canale 5 a settembre. La data ufficiale ancora non c’è ma è probabile che Uomini e Donne torni in tv il 15 settembre

Uomini e donne: chi ci sarà nella nuova stagione

Per scoprire l’identità dei nuovi tronisti sarà necessario aspettare la data della prima registrazione anche se Lorenzo Pugnaloni, in una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: “Gli sconosciuti sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27. Che i non noti siano già stati scelti è certo. Sull’identità e le info sopra riportate è doveroso specificare che sono puramente delle indiscrezioni“.

Per quanto riguarda il trono over, potrebbero esserci diversi ritorni dalla scorsa stagione. Oltre a Gemma Galgani che tornerà a cercare l’amore in tv, dovrebbe sicuramente tornare anche Sabrina Zago così come Alessio Pili Stella. Potrebbero tornare, inoltre, anche Gloria Nicoletti e Margherita Aiello che, dopo aver lasciato il programma rispettivamente con Guido e Dennis, sono ufficialmente single. Potrebbe tornare, inoltre, anche Agnese De Pasquale ma anche Arcangelo nonostante i vari scontri con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

