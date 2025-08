Quanto inizia la nuova stagione di Uomini e Donne? Spunta la data della prima puntata.

Se per le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne bisognerà aspettare meno di un mese perché cominceranno ufficialmente a fine agosto, per vedere in tv le prime puntate di Uomini e Donne sarà necessario aspettare ancora un po’. Come sempre, il mese fatidico per il ritorno in tv di Maria De Filippi e della squadra di Uomini e Donne è settembre ma qual è effettivamente la data della prima puntata?

Inizialmente si pensava che la prima puntata di Uomini e Donne sarebbe andata in onda il 15 settembre ma stando ad alcune voci di corridoio la prima puntata dovrebbe andare in onda il 22 settembre. Nel corso della prima puntata saranno presentati ufficialmente i tronisti ma non mancheranno gli ospiti tra cui dovrebbero esserci anche le coppie di Temptation Island 2025.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi ci sarà in studio

Sul trono di Uomini e Donne potrebbero accomodarsi diversi protagonisti di Temptation Island 2025. Oltre al nome di Flavio Ubirti che ha lasciato il trono per una proposta televisiva, sul trono potrebbero accomodarsi anche Sarah la cui relazione con Valerio è giunta al termine ma anche Rosario, ex fidanzato di Lucia con cui la storia è finita dopo aver lasciato insieme il villaggio e che ha letteralmente conquistato tutto il pubblico.

Nel parterre del trono over, invece, potrebbe arrivare anche Sonia M ma non mancheranno i grandi ritorni di Gemma Galgani e Sabrina Zago. Molto atteso anche l’eventuale ritorno di Mario Cusitore che tornerebbe volentieri se la redazione dovesse richiamarlo. Dovrebbero, inoltre, tornare anche Agnese, Gloria Nicoletti, Margherita Aiello e Alessio Pili Stella. Insomma, la nuova stagione di Uomini e Donne promette grandi emozioni e colpi di scena anche grazie all’immancabile presenza degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che potrebbe tornare a cercare l’uomo della sua vita sul trono.

