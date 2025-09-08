Quando inizia Uomini e Donne? Svelato quando torna in onda, c'è la data ufficiale: anticipazioni, nuovi tronisti e caos Trono Over

Oggi lunedì 8 settembre 2025 si apre ufficialmente la nuova stagione televisiva e sebbene alcuni programmi come il nuovo Dentro La notizia di Gianluigi Nuzzi, siano iniziati lunedì scorso gran parte delle trasmissioni ritorna in onda oggi. Tuttavia tra questi non ci sarà lo storico dating show di Canale 5. Quando inizia Uomini e Donne? C’è la data d’inizio che è prevista per lunedì 22 settembre 2025 sempre a partire dalle 14.45 in punto su Canale 5. La conferma arriva direttamente dalle guide tv di Mediaset Infinity e dai canali ufficiali del Biscione.

C’è da aspettare qualche giorno, dunque, per il ritorno in onda di Uomini e Donne. Ritroveremo al suo posto di conduttrice Maria De Filippi mentre opinionisti saranno come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti (quest’ultimo in lizza come tronista di Uomini e Donne anche quest’anno) Nel frattempo, tuttavia, a fine agosto sono iniziate le registrazioni e dalle anticipazioni e possibile scoprire cosa succederà nelle nuove puntate dello storico dating show pomeridiano. E tra l’altro questa settimana la registrazione di Uomini e Donne si terrà giovedì 11 settembre sempre negli studi Elios di Roma. Dunque la data da segnare in rosso sul calendario per il ritorno del programma di sentimenti è lunedì 22 settembre 2025.



Anticipazioni Uomini e Donne: i nuovi tronisti sono Flavio Ubirti e Cristiana Anania mentre nel Trono Over…

Svelato quando torna in onda Uomini e Donne, è il caso di dare delle brevi anticipazioni Uomini e Donne e su cosa succederà nelle nuove puntate. Innanzitutto nelle scorse registrazioni sono stati presentati i primi due tronisti. Uno è Flavio Ubirti volto conosciuto ai telespettatori di Canale 5 perché ex tentatore di Temptation Island 2025 l’altra invece è una giovane ragazza siciliana estranea al mondo dello spettacolo Cristiana Anania. Entrambi in queste prime registrazioni hanno iniziato a conoscere i loro corteggiatori e corteggiatrici con le prime esterne conoscitive. I più grandi colpi di scena, tuttavia, li ha regalati il Trono Over tra liti accese e nuovi e inaspettati baci che hanno visto per protagonista anche Gemma Galgani alle prese con un nuovo spasimante…