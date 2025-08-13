Annunciate le date delle prime due registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne: manca pochissimo all'annuncio dei tronisti

Manca pochissimo al ritorno di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda a settembre ma, come di consueto, le puntate saranno registrate, il che vuol dire che i lavori avranno inizio molto prima della partenza in TV. Nelle ultime ore sono dunque trapelate le date delle prime due registrazioni, per le quali mancano davvero pochi giorni.

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, le date delle prime registrazioni di Uomini e Donne sono fissate per lunedì 25 e martedì 26 agosto 2025, dunque tra meno di due settimane. Registrazioni per le quali bisognerà però attendere quasi un mese per la messa in onda, fissata per il 22 settembre 2025, alla solita ora su Canale 5. Ma cosa accadrà in queste registrazioni? Non mancano le prime anticipazioni.

Uomini e Donne anticipazioni: cosa accadrà nelle prime registrazioni

Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi saluterà il ritorno in studio degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino per poi lasciare spazio al saluto al parterre del Trono Over, tra ritorni e novità. Saranno poi annunciati i nuovi tronisti di Uomini e Donne, probabilmente tre (al massimo quattro), che inizieranno il loro percorso alla ricerca dell’amore.

È molto probabile che, nel corso delle due registrazioni, andrà in scena anche il confronto tra le coppie ed ex coppie dell’ultima edizione di Temptation Island e che proprio dai protagonisti sia scelto uno o più tronisti di Uomini e Donne 2025. Due registrazioni durante le quali non mancheranno, dunque, colpi di scena, ma anche conferme, come la presenza della storica dama Gemma Galgani, pronta ad un nuovo anno di conoscenze.

