Quando la sfortuna ti fa innamorare parla di una donna sfortunata in amore che vuole sfidare il suo fato: ci riuscirà? Con Laci J. Mailey e Marco Grazzini

Quando la sfortuna ti fa innamorare, film su Rai 1 diretto da Linda-Lisa Hayter

Sabato 16 agosto 2025, andrà in onda, in seconda serata su Rai 1, alle ore 23.30, il film di genere sentimentale dal titolo Quando la sfortuna ti fa innamorare. Si tratta di una progetto per la televisione prodotto per la rete televisiva Hallmark nel 2024 con la regia di Linda-Lisa Hayter, nota per avere girato diverse pellicole di questo genere, come Five more minutes e Proprio di fronte a me.

Katia Ricciarelli ex compagna Pippo Baudo: perché si sono lasciati?/ "Avevamo smesso di parlare e poi..."

La protagonista è interpretata dall’attrice canadese Laci J. Mailey, già apparsa sul Canale Hallmark nel 2016 nel film per famiglie Chesapeake Shores. Al suo fianco in questa occasione l’attore di origini italiane Marco Grazzini, artista che ha preso parte a diverse serie tv di successo, tra cui Flash, Supernatural e Virgin River. Nel cast anche: Meghan Heffern, David Epstein, Christopher Rosamond, Daylin Willis e Kyle Warren.

Alessandro e Tiziana, chi sono i figli Pippo Baudo e cosa fanno nella vita/ "Era padre molto affettuoso"

La trama del film Quando la sfortuna ti fa innamorare: il coraggio di cambiare il proprio destino

Quando la sfortuna ti fa innamorare racconta la storia di Betty, una giovane donna brillante e dal cuore grande, convinta che la sua vita amorosa sia segnata da una sorta di maledizione. Ogni volta che si lascia andare ai sentimenti e si innamora, qualcosa va storto: le relazioni finiscono in modo disastroso, lasciandola ferita e sempre più convinta che l’amore non sia fatto per lei.

Dopo una serie di delusioni, Betty ha quasi deciso di chiudere definitivamente con l’idea di trovare un partner, rassegnandosi a una vita senza romanticismo. Tutto cambia quando incontra Alex, un affascinante fotoreporter con lo sguardo curioso e l’animo gentile. Il loro incontro è casuale, ma da subito si crea una sintonia speciale. Alex è diverso dagli uomini che Betty ha conosciuto in passato: è attento, premuroso e sembra davvero interessato a conoscerla per ciò che è. Betty, però, è combattuta: da un lato sente nascere qualcosa di autentico, dall’altro teme che anche questa storia possa finire male, come tutte le precedenti.

Pippo Baudo, com'è morto e malattia re della tv italiana: ignote le cause/ Il triste annuncio della famiglia

Mentre i due si avvicinano, Betty si trova davanti a una scelta difficile: lasciarsi guidare dalla paura e rinunciare ad un possibile amore, oppure sfidare il suo destino e credere che, forse, la sfortuna non è altro che un’idea da superare. In un percorso fatto di emozioni, dubbi e piccoli miracoli quotidiani, Betty scoprirà che l’amore vero può arrivare proprio quando smetti di cercarlo e inizi a credere in te stessa.